¿Juega Robert Lewandowski HOY en Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS?

Robert Lewandowski podría tener este sábado sus primeros minutos como futbolista de Chicago Fire frente a Inter Miami. Tras dejar Barcelona, el delantero polaco inicia una nueva etapa en la MLS y es la gran atracción del encuentro.

Inter Miami y Chicago Fire se enfrentarán este sábado desde las 17:30 horas de la Ciudad de México por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. El encuentro genera una enorme expectativa, ya que podría marcar la primera aparición de Robert Lewandowski con su nuevo equipo.

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El delantero polaco dejó atrás una etapa histórica en Barcelona para convertirse oficialmente en refuerzo de Chicago Fire. Tras conquistar títulos y consolidarse como uno de los mejores goleadores de su generación, el atacante decidió iniciar un nuevo desafío en el futbol de Estados Unidos.

Mientras Inter Miami no podrá contar con Lionel Messi, quien continúa descansando luego de disputar la final del Mundial 2026, el conjunto visitante sí tendrá a disposición a Lewandowski. La gran incógnita pasa por saber si el goleador será titular desde el inicio o si el cuerpo técnico optará por llevarlo al banco de suplentes para que sume sus primeros minutos de manera gradual.

Más allá de esa decisión, todas las miradas estarán puestas sobre el exdelantero del Barcelona, que llega con la misión de convertir a Chicago Fire en uno de los grandes protagonistas de la MLS y aportar toda su experiencia en una liga que sigue sumando figuras internacionales.

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Robert Lewandowski explicó por qué dejó Europa

Antes de iniciar su aventura en la MLS, Robert Lewandowski dejó en claro que su decisión no pasó por continuar en otro gigante del futbol europeo. El delantero explicó que, tras su paso por Barcelona, no se veía defendiendo la playera de otro club del continente.

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