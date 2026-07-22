Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

¿Juega Robert Lewandowski HOY en Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS?

Robert Lewandowski podría tener este sábado sus primeros minutos como futbolista de Chicago Fire frente a Inter Miami. Tras dejar Barcelona, el delantero polaco inicia una nueva etapa en la MLS y es la gran atracción del encuentro.

Lewandowski espera su debut en la MLS.
© Getty ImagesLewandowski espera su debut en la MLS.

Inter Miami y Chicago Fire se enfrentarán este sábado desde las 17:30 horas de la Ciudad de México por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. El encuentro genera una enorme expectativa, ya que podría marcar la primera aparición de Robert Lewandowski con su nuevo equipo.

El delantero polaco dejó atrás una etapa histórica en Barcelona para convertirse oficialmente en refuerzo de Chicago Fire. Tras conquistar títulos y consolidarse como uno de los mejores goleadores de su generación, el atacante decidió iniciar un nuevo desafío en el futbol de Estados Unidos.

+ Seguinos en

Mientras Inter Miami no podrá contar con Lionel Messi, quien continúa descansando luego de disputar la final del Mundial 2026, el conjunto visitante sí tendrá a disposición a Lewandowski. La gran incógnita pasa por saber si el goleador será titular desde el inicio o si el cuerpo técnico optará por llevarlo al banco de suplentes para que sume sus primeros minutos de manera gradual.

Más allá de esa decisión, todas las miradas estarán puestas sobre el exdelantero del Barcelona, que llega con la misión de convertir a Chicago Fire en uno de los grandes protagonistas de la MLS y aportar toda su experiencia en una liga que sigue sumando figuras internacionales.

Robert Lewandowski explicó por qué dejó Europa

Antes de iniciar su aventura en la MLS, Robert Lewandowski dejó en claro que su decisión no pasó por continuar en otro gigante del futbol europeo. El delantero explicó que, tras su paso por Barcelona, no se veía defendiendo la playera de otro club del continente.

Ver también

¿Por qué no juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS?

En sintesis

  • Robert Lewandowski podría debutar con Chicago Fire ante Inter Miami este sábado.
  • Robert Lewandowski descartó seguir en Europa tras finalizar su contrato con el Barcelona.
  • Lionel Messi no jugará con Inter Miami tras disputar la final mundialista.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones