El capitán de las 'Garzas' no aparece en el once inicial de su equipo para un partido clave por el liderato.

Inter Miami se encuentra este sábado ante la posibilidad de trepar a lo más alto de la Conferencia Este de la MLS 2026, pero para ello necesita llevarse un triunfo de casa. Esta tarde, recibirán a un equipo que también se juega mucho y que hoy está fuera de los Playoffs: Columbus Crew, que intentará meterse en zona de clasificación.

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En la previa del juego del NU Stadium entre Inter Miami y Columbus Crew, una noticia sorprendió a los fanáticos que habían adquirido su ticket para estar presentes. Lionel Messi no será de la partida hoy por la MLS, cuando la mayoría de los reportes periodísticos de la ciudad lo daban como dentro del equipo titular para el partido.

Es cierto que Lionel Messi se incorporó ya a los entrenamientos de su club luego de su breve licencia post-Mundial, pero todavía no está disponible para jugar 90 minutos. El capitán de las ‘Garzas’ está una puesta a punto especial de alta intensidad, para volver al ruedocon toda su energía y buscando sostener la misma forma física.

Messi, junto al grupo pero no desde el inicio [Foto: Getty]

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El asombro de los seguidores de Inter Miami tuvo que ver con el revuelo que se generó desde los medios antes del partido, con los trascendidos sobre su titularidad. Sin embargo, el argentino ya venía de perderse los últimos dos juegos y de pedir no jugar el “MLS All Star Game” para poder prepararse de la mejor manera.

Ahora bien, la noticia que alegró a todos fue saber que la leyenda estará en el banco de suplentes del equipo de suplentes y seguramente vea minutos en el segundo tiempo. Por su parte, Rodrigo De Paul, que también regresa a la convocatoria ante Columbus Crew, sí estará desde el arranque haciendo tándem con Casemiro.

Lionel Messi venía siendo el futbolista más determinante del año para Inter Miami antes de la Copa del Mundo, y su desafío será volver a ese nivel que lo acompañó hasta junio. El rosarino había participado directamente en ¡12 goles en sus últimos 5 juegos! con su equipo, aportando 5 tantos y 7 asistencias en ese número de partidos.

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Con la ausencia de Lionel Messi desde el comienzo, esta es la alineación titular confirmada de Inter Miami para enfrentar a Columbus Crew por la MLS 2026: Ríos Novo; Mura, Caicedo, Silva, Allen; Bright, Casemiro, De Paul; Pinter, Suárez y Silvetti. Cabe recordar que Germán Berterame es baja luego de su episodio en el choque de cabezas del juego anterior.