¿Por qué no juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS?

El jugador argentino jugó la final de la Copa del Mundo el domingo pasado en Estados Unidos y no estará presente en el duelo del Inter Miami.

Inter Miami volverá a la acción este fin de semana cuando reciba a Chicago Fire por una nueva jornada de la temporada regular de la MLS. El encuentro se disputará este sábado desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, en un partido importante para ambos equipos, que buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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El conjunto de Florida afrontará el compromiso con una ausencia que no pasará desapercibida. Inter Miami sigue esperando el regreso de su máxima estrella, Lionel Andrés Messi, quien viene de disputar una enorme Copa del Mundo con la Selección Argentina y fue una de las grandes figuras del torneo.

El capitán argentino todavía no se reincorporó a los entrenamientos con el plantel tras la final del Mundial 2026. Por ese motivo, no estará disponible para enfrentar a Chicago Fire y el cuerpo técnico decidió darle más tiempo de descanso antes de su regreso a la competencia oficial.

La ausencia de Messi representa una baja importante para Inter Miami, que intentará quedarse con la victoria apoyado en el resto de sus figuras mientras espera volver a contar con el mejor jugador de su plantel en las próximas jornadas de la MLS.

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Guillermo Hoyos explicó por qué Lionel Messi no jugará ante Chicago Fire

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, explicó la situación del capitán argentino y dejó en claro que la prioridad es que tanto Messi como el resto de los futbolistas que disputaron la Copa del Mundo puedan recuperarse física y mentalmente.

“Yo creo que eso terminó hace horas. Lo que más necesitan ahora es descansar, estar con sus seres queridos y en su lugar. Realmente tienen que aprovechar todo este momento que está viviendo el fútbol argentino”, expresó el entrenador.

En sintesis

Inter Miami jugará este sábado a las 17:30 horas ante Chicago Fire.

jugará este sábado a las 17:30 horas ante Chicago Fire. Lionel Messi no estará disponible tras disputar la final del Mundial 2026.

no estará disponible tras disputar la final del Mundial 2026. El entrenador Guillermo Hoyos le otorgó descanso a Lionel Messi para su recuperación.