El experimentado delantero polaco jugará en la MLS tras la finalización de su contrato en Barcelona.

Ya es un hecho: Robert Lewandowski es nuevo refuerzo de Chicago Fire. El atacante polaco finalizó su contrato con Barcelona y continuará su carrera en la MLS, liga en la que se desempeñan otras estrellas de talla mundial como Lionel Messi o Son Heung-Min.

Publicidad

El fichaje fue confirmado este mismo domingo 28 de junio por Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases. Este comunicador reveló que Robert llegó a un acuerdo con la franquicia luego de visitar las instalaciones del club y la ciudad dos semanas atrás.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

A sus 37 años, el veterano delantero con pasado en Bayern Múnich y Borussia Dortmund tendrá su primera experiencia en el futbol de Estados Unidos y tres de sus primeros rivales serán equipos mexicanos: Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

Publicidad

¿Cuándo juega Lewandowski contra Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul?

Necaxa : 6 de agosto | 18:30 hs (CDMX)

: 6 de agosto | 18:30 hs (CDMX) Santos Laguna : 9 de agosto | 18:00 hs (CDMX)

: 9 de agosto | 18:00 hs (CDMX) Cruz Azul: 13 de agosto | 19:00 hs (CDMX)

Todos los partidos corresponden a la fase de grupos de la Leagues Cup.

En síntesis