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Lewandowski ficha por Chicago Fire y enfrentará a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul en la Leagues Cup

El experimentado delantero polaco jugará en la MLS tras la finalización de su contrato en Barcelona.

Robert Lewandowski enfrentará a equipos de la Liga MX
© Getty ImagesRobert Lewandowski enfrentará a equipos de la Liga MX

Ya es un hecho: Robert Lewandowski es nuevo refuerzo de Chicago Fire. El atacante polaco finalizó su contrato con Barcelona y continuará su carrera en la MLS, liga en la que se desempeñan otras estrellas de talla mundial como Lionel Messi o Son Heung-Min.

El fichaje fue confirmado este mismo domingo 28 de junio por Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases. Este comunicador reveló que Robert llegó a un acuerdo con la franquicia luego de visitar las instalaciones del club y la ciudad dos semanas atrás.

A sus 37 años, el veterano delantero con pasado en Bayern Múnich y Borussia Dortmund tendrá su primera experiencia en el futbol de Estados Unidos y tres de sus primeros rivales serán equipos mexicanos: Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

¿Cuándo juega Lewandowski contra Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul?

  • Necaxa: 6 de agosto | 18:30 hs (CDMX)
  • Santos Laguna: 9 de agosto | 18:00 hs (CDMX)
  • Cruz Azul: 13 de agosto | 19:00 hs (CDMX)

Todos los partidos corresponden a la fase de grupos de la Leagues Cup.

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En síntesis

  • Robert Lewandowski jugará en Chicago Fire de la MLS tras salir del Barcelona.
  • Fabrizio Romano confirmó el fichaje del delantero de 37 años este 28 de junio.
  • Enfrentará en agosto a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul por la Leagues Cup.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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