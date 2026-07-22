Con Leo Messi a la cabeza: desde Griezmann a Lewandowski, las estrellas de la MLS

La liga de los Estados Unidos continúa en su búsqueda de reclutar estrellas, aunque esta época luce mucho mejor que anteriores.

La Major League Soccer dejó de ser un destino de retiro lejano para convertirse en un polo de atracción de figuras de renombre internacional. En las últimas temporadas, el certamen norteamericano experimentó un salto de jerarquía inédito gracias a una política de contrataciones sumamente agresiva y en la actual parece haber llegado a su punto más alto de consolidación.

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Una por una: las grandes estrellas de la MLS

La gran revolución comenzó con la llegada de Lionel Messi, quien a sus 39 años se mantiene como el estandarte absoluto de Inter Miami y la figura más relevante de la competición. El astro argentino comparte filas en el conjunto de Florida con su histórico socio Luis Suárez, el atacante uruguayo de 39 años que sostiene su vigencia goleadora en el ataque rosado.

El mercado de pases sumó también al delantero polaco Robert Lewandowski, quien recaló en Chicago Fire con 37 años tras su paso por el Barcelona. En la misma línea de incorporaciones estelares, el francés Antoine Griezmann firmó con Los Orlando City a los 35 años para liderar la ofensiva del cuadro californiano.

La Conferencia Oeste fortaleció sus planteles con la llegada de referentes del fútbol alemán que marcaron una época en la Bundesliga. Thomas Müller, con 36 años, asumió el rol de organizador ofensivo en Vancouver Whitecaps tras cerrar su ciclo en el Bayern Múnich. Por su parte, Marco Reus continúa desplegando su talento en Los Angeles Galaxy a los 37 años como una de las piezas creativas más distinguidas del torneo.

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Marco Reus es la figura principal de LA Galaxy. (GETTY IMAGES)

Thomas Müller reforzó a Vancouver Whitecaps. (GETTY IMAGES)

La lista de figuras internacionales incluye también al atacante surcoreano Heung-min Son, de 34 años, quien desembarcó en la liga para vestir la camiseta de LAFC. La llegada masiva de estos nombres generó un impacto inevitable de la liga. De esta manera, la MLS consolidó un ecosistema repleto de estrellas donde la calidad técnica se convirtió en la norma y no en una excepción.

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En síntesis