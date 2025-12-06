¿A qué hora es la pelea de Merab Dvalishvili y Petr Yan HOY en UFC 323?

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Merab Dvalishvili y Petr Yan en la pelea estelar del UFC 323, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 6 de diciembre. Será una contienda que promete paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas, con el agregado de que ahora Dvalishvili llega como campeón consolidado del peso gallo.

Merab pondrá en juego su corona ante el ruso que busca conseguir lo que tanto desea, decidido a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más completos y peligrosos de la división. Aunque el favoritismo por Dvalishvili es muy alto, lo cierto que Yan no tiene nada que perder, por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

En Las Vegas, la acción comenzará un tanto más tarde de lo habitual, por lo que se imagina que el duelo entre Dvalishvili y Yan puede llegar recién para las 23:00hs del Centro de México, 00:00hs de Bogotá y 02:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente. Dvalishvili quiere extender su legado, Yan busca arrebatarle el trono y llegar a lo más alto de las 135 libras.

