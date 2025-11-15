¿A qué hora es la pelea de Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang HOY en UFC 322?

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena en la pelea estelar de UFC 322, un rato antes habrá una contienda que será capaz de paralizar a todos los amantes de las artes marciales mixtas. Valentina Shevchenko y Weili Zhang compartirán el octágono en la que es la mejor pelea femenina que se puede concretar en el presente.

Valentina pondrá en juego su corona del peso mosca ante la china que decidió ascender en su búsqueda de dominar una nueva categoría, tal como lo consiguió en el peso paja con tanta contundencia. Al no haber una clara favorita a salir de la jaula con la mano en alto, el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor y nadie se la querrá perder.

Horario previsto para la pelea de Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang

En Nueva York, la acción comenzará un tanto más tarde de lo habitual, por lo que se imagina que el duelo entre Shevchenko y Zhang puede llegar recién para las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs de Bogotá y 00:00hs en Buenos Aires. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente. Valentina quiere extender su legado, Zhang busca hacer historia.

