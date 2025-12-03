Toluca salió con vida de su visita a Guadalupe en la fresca noche del miércoles. En un trámite donde fue de menor a mayor, cayó por 1-0 ante Rayados en el juego de ida de la semifinal del Apertura 2025. El conjunto escarlata no pudo evitar la derrota, pero se mantiene con grandes chances de dar vuelta la serie y seguir en carrera por el título del torneo.

El primer tiempo de los ‘Diablos Rojos’ fue muy discreto, casi sin llegadas, y para colmo se fueron al vestidor debajo en el marcador por el gol de Germán Berterame. Sin embargo, en el complemento el equipo hizo méritos para haber empatado el encuentro, con muchas ocasiones de gol, sin dejar tan mal sabor de boca a sus simpatizantes.

No obstante, en el ‘uno por uno’ del partido, en las redes sociales apuntaron contra uno de los titulares por considerarlo “la cara de la derrota”. El mundo Toluca terminó ilusionado con la posibilidad concreta de remontar el resultado, pero muy fastidioso con la disciplicencia de un futbolista. Y no fue uno sino muchos fanáticos quienes lo advirtieron.

La víctima de las críticas, agravios e insultos fue Helinho. El público de Toluca no tuvo piedad con el delantero brasileño, a quien describieron de las peores maneras posibles. El extremo tenía la gran oportunidad de demostrar ante la baja reiterada de Alexis Vega por lesión, pero ni por asomo se acercó a cualquier versión el capitán escarlata.

Helinho volvió a dar pena y la fanaticada lo humilló [Foto: Getty]

El enfático enojo y descargo de la fanaticada reside sobre todo, en que continúa sin justificar los ¡quince millones de dólares! que Toluca invirtió hace un año para ficharlo. Antonio Mohamed le ha brindado confianza desde declaraciones públicas hasta suficientes minutos en campo, pero nunca dio señales de ese jugador que la directiva pensaba que traía.

Cualquier tipo de comentarios poblaron el mundo virtual del Toluca con opiniones comunes sobre el extremo. Desde “es un jugador para Querétaro o Necaxa”, pasando por “Bragantino nos estafó”, “no tiene más crédito”, “véndanlo urgente”, y llegando a “es un insulto que use la 11 de Vicente Sánchez”, rebajando a la mínima expresión al sudamericano.

Incluso el propio narrador de la transmisión oficial de TV, Christian Martinoli, aseguró que la estadía de Helinho en Toluca ya no da para más. “¿Le digo algo? Si fuese por nivel, este chico le debe como 14 millones de dólares a Toluca“, manifestó el periodista, también reconocido fanático de los Diablos Rojos, que durante toda la noche criticó al delantero brasileño.

Los comentarios de la afición sobre el juego de Helinho en Rayados vs. Toluca:

