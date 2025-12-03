En un partido mucho más luchado que jugado y con un sinfín de interrupciones, Tigres UANL se llevó un buen empate de su visita al Estadio Olímpico Universitario. El conjunto regio igualó 1-1 con Cruz Azul este miércoles por la noche, en el marco del encuentro de ida de las semifinales de la Liguilla de este Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Luego de un primer tiempo donde prácticamente no hubo tiempo neto de juego, las emociones llegaron en la etapa final. Ángel Correa abrió el marcador para Tigres a los 16 minutos del complemento, pero la visita no iba a poder resistir. Gabriel Fernández puso tablas en el partido para Cruz Azul vía tiro penal, a los 31 minutos de la segunda parte.

Con el resultado consumado del primer cruce de la serie, a los ‘Felinos’ les alcanza con un empate en la vuelta para clasificar a la final. Como el criterio de desempate es la posición en la tabla general, Tigres tiene ventaja sobre Cruz Azul en ese aspecto. Tanto una igualdad como una victoria en la revancha harían avanzar a los auriazules.

Cruz Azul y Tigres no regalaron el partido que prometían [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, si los ‘Universitarios’ pierden en la revancha, Cruz Azul pasará de ronda y llegará a la final del Torneo Apertura. Entre su mejor posición en la tabla (2° contra 3°), el doble resultado favorable y el jugar ante su afición, Tigres UANL tiene todas las de ganar. Sin embargo, no debe confiarse y debe salir a ganar en el Volcán el fin de semana.

El partido de vuelta de semifinales entre Tigres UANL y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre, en el Estadio Universitario de Nuevo León, desde las 21.10 horas. El encuentro contará con la transmisión en vivo para todo México de las pantallas de TUDN, Canal 5, Azteca 7, FOX, FOX One, Tubi, ViX Premium y Azteca Deportes Network.

ver también Designaciones arbitrales para la vuelta de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX