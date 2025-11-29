Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 29 de noviembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la información más importante para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Los aficionados de UFC tendrán que soportar un fin de semana sin acción.
© Getty ImagesLos aficionados de UFC tendrán que soportar un fin de semana sin acción.

Como es habitual, con cada sábado que llega en la semana, todos los aficionados amantes a las artes marciales mixtas y, más precisamente a la UFC, se preguntan quiénes serán los protagonistas encargados de dar el show que enamora al mundo. Sin embargo, en esta oportunidad la mala noticia se hace presente, ya que este sábado 29 de noviembre no habrá actividad de ningún tipo.

¿Por qué no hay UFC este sábado 29 de noviembre?

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 29 de noviembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 22, se decidió dejar un fin de semana vacío en el calendario. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 6 de diciembre. En dicha velada, los protagonistas estelares serán Merab Dvalishvili y Petr Yan en un gran combate del peso gallo.

Este duelo será fundamental en una división que busca comenzar a sacar conclusiones importantes de cara a lo que sigue. Con un recambio interesante en la categoría entre nuevas estrellas y otras figuras que les están dejando paso, el combate promete ser explosivo y cumplir con las expectativas trazadas.

Además, la mencionada cartelera tendrá en juego el cinturón del peso mosca que está en poder de Alexandre Pantoja. El brasileño expondrá su corona ante la estrella emergente Joshua Van en una contienda curiosa, porque el campeón parece tener un dominio abrumador en la división, pero el retador llega con ímpetu que le alimenta las esperanzas de dar la gran sorpresa.

