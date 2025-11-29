¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 29 de noviembre?

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 29 del undécimo mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

Publicidad

Publicidad

La razón por la que no hay UFC este sábado 29 de noviembre

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 29 de noviembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 22, se decidió dejar un fin de semana vacío en el calendario. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 6 de diciembre. En dicha velada, los protagonistas estelares en UFC 323 serán Merab Dvalishvili y Petr Yan en un gran combate del peso gallo.

La acción será en Las Vegas con el duelo más destacado de la jornada protagonizado por el campeón y el número 3 de la división, respectivamente. Esta contienda servirá para definir muchas cosas pensando en el futuro, ya que se espera por dilucidar si alguien puede detener el reinado del georgiano o si se confirma que las 135 libras tienen un solo monarca.

Además, la mencionada cartelera tendrá en juego el cinturón del peso mosca que está en poder de Alexandre Pantoja. El brasileño expondrá su corona ante la estrella emergente Joshua Van en una contienda curiosa, porque el campeón parece tener un dominio abrumador en la división, pero el retador llega con ímpetu que le alimenta las esperanzas de dar la gran sorpresa.

Publicidad