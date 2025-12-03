¡Comenzaron con todo! Este miércoles 3 de diciembre se dio el puntapie inicial a las semifinales del Apertura 2025. Con dos encuentros que dejaron las series abiertas para las revanchas, se disputaron los juegos de ida de esta instancia decisiva de la Liga MX. A continuación, conoce cómo ha quedado todo de cara a los cotejos de vuelta.

Los resultados de los partidos de ida de semifinales del Apertura 2025:

En el primer turno del día, Cruz Azul y Tigres UANL igualaron 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México. Gabriel ‘Toro’ Fernández convirtió desde los doce pasos el gol de ‘La Máquina’, mientras que Ángel Correa marcó para los ‘Universitarios’. Los equipos de Nicolás Larcamón y Guido Pizarro quedaron a mano.

En el segundo turno de la jornada, Rayados venció por 1-0 a Toluca en el Estadio BBVA de Monterrey. Germán Berterame, de cabeza tal como lo había hecho para la clasificación en cuartos, anotó el único tanto de ‘La Pandilla’ y del encuentro. El conjunto de Domenec Torrent se impuso merecidamente ante el elenco de Antonio Mohamed.

Germán Berterame le dio un triunfo vital al Monterrey.

Así quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras los partidos de ida:

Con los marcadores finales de este miércoles, están clasificando a la final Tigres UANL y Monterrey, a la espera de las revanchas que se jugarán el sábado. En el caso de los ‘Universitarios’, de terminar la serie igualada avanzaría por tener mejor posición que Cruz Azul en la tabla general. Por el lado de los ‘Rayados’, de terminar igual pasarían por triunfo en el global.

Bajo estas circunstancias, y con la incógnita de lo que pueda suceder en los juegos de vuelta, hasta el momento habría Clásico Regio para definir al campeón. Eso sí: mientras Cruz Azul la tendrá difícil ya que jugará en condición de visitante el segundo partido, Toluca terminará la serie en casa, en un ‘Infierno’ colmado que empujará al equipo.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de semifinales del Apertura 2025?

Ambas revanchas de las semifinales de la Liguilla se disputarán este sábado 6 de diciembre. La vuelta entre Toluca y Monterrey tendrá como sede al Estadio Nemesio Díez (casa de los ‘Diablos Rojos’) e iniciará a las 19.00 horas. Posteriormente, la vuelta entre Tigres y Cruz Azul se celebrará en el Estadio Universitario (casa de los ‘Felinos’) y comenzará a las 21.00 horas.

¿Dónde ver los partidos de vuelta de semifinales del Apertura 2025?

Las dos propuestas del ‘sábado futbolero’ contarán con las mismas transmisiones. Toluca-Rayados y Tigres-Cruz Azul se podrán sintonizar en vivo y en directo por televisión a través de las pantallas de Azteca 7, TUDN, Canal 5 y FOX. Además, también se podrán seguir en forma online, vía streaming, por medio de las plataformas de ViX Premium, FOX One, Tubi y Azteca Deportes Network.