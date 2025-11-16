Carlos Prates: el Romario de UFC que enamora a todos

Carlos Prates se ha convertido en uno de los fenómenos más singulares y magnéticos que hoy tiene la UFC. El brasileño, que venía generando ruido desde su debut, terminó de consolidarse este sábado 15 de noviembre, cuando sorprendió al mundo al derrotar a Leon Edwards en el peso wélter. La victoria no solo lo colocó de lleno en la conversación de la élite, sino que confirmó que su ascenso no es casualidad: Prates pelea con contundencia, habla con naturalidad y vive con una autenticidad que lo vuelve imposible de ignorar.

Su nombre ya aparece entre los candidatos para disputar el título ante Islam Makhachev, el nuevo campeón que domina la escena. Y aunque la UFC nunca se mueve tan rápido como los fanáticos desean, la presión comienza a acumularse. Prates no solo gana peleas: genera conversación, llena conferencias y mueve a un público que busca personajes distintos. Es justamente ahí donde su figura empieza a adquirir un color especial, muy distinto al de los peleadores tradicionales.

La personalidad llamativa de Carlos Prates

Porque si algo distingue a Carlos Prates es su personalidad. El brasileño fuma delante de las cámaras, llega a las conferencias con una tranquilidad desafiante y no esconde que disfruta de la vida fuera del octágono: fiestas, reuniones, música y un estilo de vida que él mismo reconoce sin pedir disculpas. Y, sin embargo, cuando se cierra la jaula, pelea con una seriedad y una eficacia que desarman cualquier prejuicio.

Esa mezcla hizo que muchos en Brasil comenzaran a compararlo con Romario, el legendario delantero campeón del mundo. El exfutbolista era famoso por un carácter muy parecido: entrenaba solo lo justo, vivía como quería y aun así resolvía partidos imposibles con una naturalidad que desconcertaba a los críticos. Prates comparte esa esencia: un talento que parece fluir sin esfuerzo y una personalidad magnética que conecta con la gente.

Ambos representan una figura poco común en el deporte moderno, acostumbrado a perfiles controlados y discursos calculados. Lo de Prates es otra cosa: espontáneo, genuino, incluso irreverente. Y como sucedía con Romario, esa rebeldía no lo aleja del alto rendimiento; al contrario, lo potencia.

Con la victoria sobre Edwards y un país entero detrás, el brasileño vive su mejor momento. Si la UFC decide empujarlo hacia una pelea titular, su historia podría convertirse en una de las más fascinantes de los últimos años. Y si no, Prates seguirá siendo lo que ya es: un fenómeno que pelea como estrella y vive como si no tuviera nada que demostrar.

