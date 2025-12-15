Luego del duro cruce con Dillon Brooks, LeBron James fue sancionado por la NBA

El partido entre los Lakers y Phoenix Suns de la jornada NBA del 14 de diciembre estuvo picante, muy picante. LeBron James y Dillon Brooks tuvieron un duro cruce y ya se conoció el motivo por el cual ‘El Rey’ fue sancionado por parte de la liga. ¿Así de grave fue la cosa?

Con un juego físico que sobrepasó las reglas de la NBA, el duelo LeBron vs. Brooks empezó a escalarse durante el tercer cuarto. La estrella de Los Angeles Lakers no se aguantó que el alero de los Suns le arrojara la pelota después de que la jugada ya estaba terminada.

LeBron James fue a encarar a Dillon Brooks, se le puso cara a cara y tuvieron que llegar los árbitros para separarlo. ‘El Rey’ estaba fuera de sí, y a pesar de que terminaría siendo clave con dos tiros libres para que los Lakers le ganaran 116 a 114 a Phoenix Suns, recibió la noticia que la NBA lo sancionó.

LeBron James será sancionado por la NBA tras el cruce con Dillon Brooks

LeBron James y Dillon Brooks en Lakers vs. Suns. (Foto: Getty Images)

Al ver que LeBron James encaró a Dillon Brooks y tuvo un ida y vuelta muy picante con uno de los árbitros del juego Los Angeles Lakers vs. Phoenix Suns, recibió una falta técnica. Esto quiere decir que la NBA lo sancionó con una multa de $2.000 dólares.

Árbitro explicó por qué LeBron no fue expulsado por una supuesta agresión

Mientras que Brooks terminó siendo expulsado tras una segunda falta técnica por empujar a LeBron, el árbitro Tyler Ford explicó por qué James no fue expulsado después de una supuesta agresión a uno de los árbitros del partido del 14 de diciembre. “Durante la revisión de repetición instantánea, podemos revisar todas las acciones antideportivas. No se observó ninguna acción antideportiva por contacto con un árbitro“, afirmó Ford.

Datos clave