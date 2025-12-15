Es tendencia:
La revelación de Alexis Vega tras ser campeón del Apertura 2025 con Toluca: “Yo estaba para…”

La sincera confesión del atacante mexicano tras ser campeón con los Diablos Rojos de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXToluca venció 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de empatar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

El gran héroe de la noche fue el delantero mexicano Alexis Vega, que con su disparo le puso fin a una tanda de penales interminable. Así comentó sus primeras sensaciones:  “Darle un bicampeonato al equipo de mis amores es una locura total. Es algo que me llena de emoción”.

Al ser consultado como figura del partido, el volante de la Selección Mexicana detalló: “La estrella de este equipo no es Vega, ni Paulinho, ni el portero. La estrella es el equipo que tenemos, las personas que somos y cómo trabajamos juntos”.

Por otro lado, también habló de su situación con la lesión: “Sabíamos que el Turco me estaba guardando ese momento. Hablé con él en el entretiempo y no sabía si el partido se iba a alargar o no. Yo estaba para jugar 25 o 30 minutos, pero se extendió“.

Y continuó: “Las sensaciones no eran las mejores porque no me sentía al cien por ciento. Jugué infiltrado, pero es el amor que le tengo al equipo. Ahora toca festejar con mi gente y mi familia, y después recuperarme, porque tengo muchos retos por delante”.

Alexis Vega se acordó de Chivas

Por otro lado, también recordó la definición del Apertura 2023, cuando Chivas cayó ante los Felinos: “Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una; me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero esto también va para los chivahermanos que siempre estuvieron conmigo”.

En síntesis

  • Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 al vencer a Tigres UANL en penales, con el tiro decisivo de Alexis Vega.
  • Alexis Vega jugó la Final de Vuelta infiltrado debido a su lesión, y reveló que estaba preparado para jugar solo 25 o 30 minutos.
  • Vega afirmó que la “estrella” del equipo es el trabajo en conjunto y no los jugadores individuales.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
