Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca venció 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de empatar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Publicidad

Publicidad

El gran héroe de la noche fue el delantero mexicano Alexis Vega, que con su disparo le puso fin a una tanda de penales interminable. Así comentó sus primeras sensaciones: “Darle un bicampeonato al equipo de mis amores es una locura total. Es algo que me llena de emoción”.

Al ser consultado como figura del partido, el volante de la Selección Mexicana detalló: “La estrella de este equipo no es Vega, ni Paulinho, ni el portero. La estrella es el equipo que tenemos, las personas que somos y cómo trabajamos juntos”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, también habló de su situación con la lesión: “Sabíamos que el Turco me estaba guardando ese momento. Hablé con él en el entretiempo y no sabía si el partido se iba a alargar o no. Yo estaba para jugar 25 o 30 minutos, pero se extendió“.

Y continuó: “Las sensaciones no eran las mejores porque no me sentía al cien por ciento. Jugué infiltrado, pero es el amor que le tengo al equipo. Ahora toca festejar con mi gente y mi familia, y después recuperarme, porque tengo muchos retos por delante”.

Alexis Vega se acordó de Chivas

ver también ¡Toluca bicampeón! Así definió Alexis Vega el último penal de Toluca para ganarle a Tigres

Por otro lado, también recordó la definición del Apertura 2023, cuando Chivas cayó ante los Felinos: “Muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una; me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero esto también va para los chivahermanos que siempre estuvieron conmigo”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis