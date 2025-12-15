Es tendencia:
PUMAS

Mientras espera por Juninho, Pumas UNAM se refuerza con dos futbolistas olvidados por Domenec Torrent en Rayados

El equipo universitario se quedó con dos jugadores que no tenían lugar en el club regio pensando en la próxima temporada del futbol mexicano.

Por Ramiro Canessa

Efraín Juárez tiene sus dos primeros fichajes en Pumas.
© Getty ImagesEfraín Juárez tiene sus dos primeros fichajes en Pumas.

Después de un 2025 para el olvido, en el que Pumas UNAM no logró cumplir los objetivos planteados, el equipo comienza a preparar el 2026 con la intención de volver a pelear por un título y romper la larga sequía de varios años sin campeonatos.

Tras los múltiples rumores de las últimas horas, ya se confirmaron los dos primeros refuerzos del club universitario para el próximo torneo, ambos provenientes de Rayados de Monterrey.

Según información del periodista César Luis Merlo, Pumas cerró la llegada de César Garza y Tony Leone, quienes llegan en calidad de préstamo por un año, con opción de compra incluida, para sumarse al plantel de cara al Clausura 2026. Ambos futbolistas son apuestas que necesitan continuidad, pero que podrían aportar elementos que hoy Pumas carece.

El equipo dirigido por Efraín Juárez busca mejorar en todos los aspectos, luego de quedarse fuera de los playoffs en ambos torneos de la temporada pasada. La llegada de estos refuerzos representa un primer paso para fortalecer la plantilla y darle nuevas opciones al estratega universitario.

El refuerzo que espera Pumas

Mientras tanto, la directiva sigue trabajando en la incorporación más esperada: Juninho. El delantero de Flamengo estaría prácticamente cerrado por una operación que ronda los 5 millones de dólares, y su llegada dependerá de que el club brasileño concluya su participación en la Copa Intercontinental.

Con estos movimientos, Pumas UNAM comienza a delinear un plantel más competitivo y equilibrado, listo para afrontar el Clausura 2026 con la ilusión de regresar a los primeros planos del futbol mexicano.

En síntesis

  • Pumas UNAM fichó a César Garza y Tony Leone como refuerzos para el Clausura 2026.
  • El entrenador Efraín Juárez incorporó a ambos jugadores en préstamo por un año con opción.
  • La directiva negocia el fichaje de Juninho del Flamengo por 5 millones de dólares.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
