El irlandés apareció en redes sociales para expresarse luego de uno de los momentos más duros de su carrera.

Conor McGregor terminó dejando una dura imagen al mundo. La expectativa por verlo nuevamente en acción tras cinco años de ausencia era tan alta que el mundo del deporte se paralizó por ver su pelea ante Max Holloway en UFC 329, aunque una lesión inesperada lo dejó fuera de acción a los pocos segundos, obligándolo a dar explicaciones sobre lo sucedido allí dentro.

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Por otro lado, no dejó escapar la teoría que sostiene que ya se encontraba lesionado antes de subirse a la jaula. Lo que afirmó de manera contundente McGregor es que esto es una completa mentira, ya que se lastimó en la primera patada voladora que tiró en la pelea y que en los momentos previos se encontraba en total plenitud física.

“Se me fue la junta de culata. Destruida. No tenía ninguna lesión / lesiones antes de la pelea. Estaba lanzando patadas, plantando y saltando, durante todo el campamento y también detrás del escenario antes de la pelea. Esto salió de la nada. Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno”, escribió Conor en su cuenta de X.

De esta manera, su futuro se vuelve incierto. Parece que el retiro está más claro que nunca para muchos que entienden que es el momento justo de decirle adiós al deporte, pero también existe otra corriente que sostiene que no es la forma en la que se debe retirar una leyenda tan grande de las MMA. Todo por definirse.

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En síntesis