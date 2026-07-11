¿Qué le pasó a Conor McGregor y por qué abandonó su pelea vs. Max Holloway en UFC 329?

Conoce el motivo por el cual el irlandés se quedó fuera de su regreso tan esperado al octágono.

El esperado regreso de Conor McGregor a la jaula terminó de la forma más inesperada y frustrante para los fanáticos de las artes marciales mixtas en su regreso a la acción en UFC 329 frente a Max Holloway. En una su primera acción ofensivas de la noche, el de Dublín lanzó una vistosa patada voladora que alteró por completo el rumbo del combate principal de la cartelera.

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La inesperada lesión que sufrió Conor McGregor

Al momento de aterrizar tras el impacto aéreo, el europeo apoyó de forma defectuosa todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo derecho, sufriendo una torcedura evidente sobre la lona. El fantasma de las lesiones graves se instaló de inmediato en el recinto norteamericano, recordando la fatídica noche de julio de 2021 cuando padeció la fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda ante Dustin Poirier.

La resistencia del irlandés duró muy poco debido a la alarmante inestabilidad en su articulación y la imposibilidad de moverse con naturalidad. Pasado el primer minuto del asalto inicial, el árbitro principal del combate, Mike Beltran, observó los severos problemas de movilidad del atleta y determinó la detención definitiva de las acciones para salvaguardar su integridad.

Así termina la noche para el rey del show 😱



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Max Holloway defeats Conor McGregor by TKO in Round 1#UFC329 pic.twitter.com/52BnFWgeh2 — UFC (@ufc) July 12, 2026

La resolución oficial desató una ola masiva de abucheos por parte del público presente en las gradas, visiblemente decepcionado ante el abrupto final de la velada. A pesar de la reprobación generalizada en el estadio y la enorme amargura por el resultado deportivo, McGregor logró retirarse del octágono por sus propios medios y caminando hacia los vestuarios. Para su consuelo, The Notorious se aseguró una bolsa cercana a los 15 millones de dólares solo por presentarse a combatir en el evento central.

En síntesis

Conor McGregor perdió ante Max Holloway por lesión en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

perdió ante Max Holloway por lesión en el de Las Vegas. El árbitro Mike Beltran detuvo la pelea en el primer asalto por decisión médica.

detuvo la pelea en el primer asalto por decisión médica. El peleador irlandés recaudó 15 millones de dólares de bolsa garantizada por el combate.