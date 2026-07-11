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¿Cuánto dinero ganó Max Holloway por vencer a Conor McGregor en UFC 329?

El hawaiano no necesitó de demasiado esfuerzo para adueñarse de una millonada.

Max Holloway fue el gran ganador de la noche ante McGregor en UFC 329.
© GETTY IMAGESMax Holloway fue el gran ganador de la noche ante McGregor en UFC 329.

El enfrentamiento principal de este sábado en el peso wélter entre Max Holloway y Conor McGregor en UFC 329 representó un desafío deportivo mayúsculo para el ex monarca de la división pluma, pero también se tradujo en el día de pago más importante de toda su vida profesional. El hawaiano asumió el reto de subir a una nueva categoría en un escenario inmejorable para relanzar su vigencia en el octágono y fue recompensado de tal manera.

La fortuna que se llevó Max Holloway vs. Conor McGregor

Max Holloway embolsó una suma cercana a los 5 millones de dólares por subirse a la jaula para este combate especial frente al irlandés. El peleador estadounidense aseguró un salario base muy alto gracias a su gran presente sobre la lona y a su condición de favorito en las principales casas de apuestas.

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Además de esa base fija asegurada por el solo hecho de firmar el compromiso, Holloway incrementó sus ganancias finales mediante las bonificaciones especiales por desempeño. Max sumó ingresos por los patrocinios de indumentaria oficial que la marca deportiva de la empresa distribuyó entre los protagonistas de la velada.

De todas maneras, la velada quedó marcada por el papelón. McGregor se lesionó a los cinco segundos de pelea y el árbitro terminó deteniendo las acciones apenas pasado el minuto de combate. En ese sentido, los aficionados terminaron abucheando de dura manera la presentación que habían esperado con tantas ansias.

Los acuerdos comerciales y auspicios externos que acompañaron al peleador en su preparación terminaron de redondear una cifra histórica para sus arcas personales. Con este resultado financiero, el oriundo de Hawái cerró la jornada con un balance sumamente positivo en los escritorios de la compañía.

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En síntesis

  • Max Holloway embolsó una suma cercana a los 5 millones de dólares por el combate.
  • El peleador estadounidense subió a la categoría de peso wélter este sábado en Las Vegas.
  • El contrato incluyó un salario base alto y bonificaciones especiales por desempeño deportivo.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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