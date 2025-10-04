La carrera del Poatan Pereira parece haber alcanzado su punto máximo. El brasileño se transformó en uno de los grandes animadores de UFC por el enorme cariño que le tiene el público. En ese contexto, los estadios se llenan para verlo en acción, algo que no fue la excepción este sábado 4 de octubre con el duelo que tuvo ante Magomed Ankalaev, el mismo que le permitió llevarse a casa una verdadera fortuna.

Publicidad

Publicidad

ver también Merab Dvalishvili cumplió con el trabajo en UFC 320 y sigue siendo campeón del peso gallo

La fortuna que obtuvo el Poatan Pereira

Por su pelea ante Ankalaev en UFC 320, el Poatan Pereira ganó una suma que ronda los 3.5 y 5 millones de dólares. Claro, la compañía no acostumbra a revelar con precisión los montos que perciben sus empleados cada vez que aparecen en escena. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que le organización le abona a este tipo de figuras, se puede deducir un monto aproximado.

Tweet placeholder

Claro, el número se ve engrosado cuando se suman los ingresos por la venta de entradas y la de PPV. El T-Mobile Arena de Las Vegas estuvo repleto y miles de espectadores alrededor del mundo siguieron el evento a través de sus pantallas, por lo que la velada fue un completo éxito a nivel organizativo.

Publicidad

Publicidad

ver también Pelea de la noche: impresionante imagen en UFC 320 entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr.

En ese sentido, se puede asegurar que la jornada desde lo económico para Pereira fue perfecta. El Poatan está aprovechando al máximo el grado de popularidad que ha alcanzado y los millones que genera con su imagen. Por ese motivo, la empresa busca compensar de gran manera a quien es una de las caras de las artes marciales mixtas por estos tiempos.