Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

¿Cuánto dinero ganó Alex Pereira ante Magomed Ankalaev en UFC 320?

El brasileño volvió a obtener una fortuna por presentarse en el mejor octágono del mundo.

Por Lucas Lescano

Alex Pereira se llevó una millonada de su pelea ante Magomed Ankalaev.
© Getty ImagesAlex Pereira se llevó una millonada de su pelea ante Magomed Ankalaev.

La carrera del Poatan Pereira parece haber alcanzado su punto máximo. El brasileño se transformó en uno de los grandes animadores de UFC por el enorme cariño que le tiene el público. En ese contexto, los estadios se llenan para verlo en acción, algo que no fue la excepción este sábado 4 de octubre con el duelo que tuvo ante Magomed Ankalaev, el mismo que le permitió llevarse a casa una verdadera fortuna.

Publicidad
Merab Dvalishvili cumplió con el trabajo en UFC 320 y sigue siendo campeón del peso gallo

ver también

Merab Dvalishvili cumplió con el trabajo en UFC 320 y sigue siendo campeón del peso gallo

La fortuna que obtuvo el Poatan Pereira

Por su pelea ante Ankalaev en UFC 320, el Poatan Pereira ganó una suma que ronda los 3.5 y 5 millones de dólares. Claro, la compañía no acostumbra a revelar con precisión los montos que perciben sus empleados cada vez que aparecen en escena. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que le organización le abona a este tipo de figuras, se puede deducir un monto aproximado.

Tweet placeholder

Claro, el número se ve engrosado cuando se suman los ingresos por la venta de entradas y la de PPV. El T-Mobile Arena de Las Vegas estuvo repleto y miles de espectadores alrededor del mundo siguieron el evento a través de sus pantallas, por lo que la velada fue un completo éxito a nivel organizativo.

Publicidad
Pelea de la noche: impresionante imagen en UFC 320 entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr.

ver también

Pelea de la noche: impresionante imagen en UFC 320 entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr.

En ese sentido, se puede asegurar que la jornada desde lo económico para Pereira fue perfecta. El Poatan está aprovechando al máximo el grado de popularidad que ha alcanzado y los millones que genera con su imagen. Por ese motivo, la empresa busca compensar de gran manera a quien es una de las caras de las artes marciales mixtas por estos tiempos.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Paulinho tricampeón de goleo? Así quedó en la tabla tras su doblete en León-Toluca
Toluca FC

¿Paulinho tricampeón de goleo? Así quedó en la tabla tras su doblete en León-Toluca

Magomed Ankalaev recibió una fortuna por su pelea ante Alex Pereira en UFC 320
MMA

Magomed Ankalaev recibió una fortuna por su pelea ante Alex Pereira en UFC 320

Merab Dvalishvili sigue siendo campeón del peso gallo
MMA

Merab Dvalishvili sigue siendo campeón del peso gallo

La pelea de la noche entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr. dejó una brutal imagen
MMA

La pelea de la noche entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr. dejó una brutal imagen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo