Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué Checo Pérez no participó de los test de postemporada de la F1?

Pilotos titulares, de reserva y rookies rodaron en Abu Dhabi para probar los nuevos neumáticos de Pirelli.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Checo Pérez todavía no debuta con Cadillac
© GETTY IMAGESCheco Pérez todavía no debuta con Cadillac

El calendario de la Fórmula 1 finalizó el pasado miércoles con el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Lando Norris terminó el año como campeón con dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen y algunos pilotos comenzaron sus vacaciones. Sin embargo, hubo varios que participaron de los test de postemporada en Yas Marina Circuit.

Publicidad

Estas pruebas, en las que se testearon los nuevos neumáticos de Pirelli, contaron con la participación del mexicano Pato O’Ward a bordo del MCL39, tal como había sucedido en la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi. Sin embargo, quien brilló por su ausencia fue Checo Pérez.

¿Por qué Checo Pérez no participó de los test de postemporada de la F1?

La razón por la que Checo Pérez no corrió en los test de postemporada tiene que ver con que estas pruebas organizadas por Pirelli todavía contemplan a los equipos de la temporada 2025. Cadillac, escudería que fichó a Sergio, recién desembarca en la F1 en 2026 y por eso no fue parte.

Checo Pérez vuelve a la F1 en 2026

Checo Pérez vuelve a la F1 en 2026 (GETTY IMAGES)

Publicidad

No obstante, cabe recordar que el oriundo de Guadalajara ya hizo algunos test privados a bordo de un Ferrari SF-23, coche que usó el equipo de Maranello en la temporada 2023. En definitiva, los aficionados tendrán que esperar hasta el año que viene para volver a ver a Checo en acción.

En síntesis

  • Pato O’Ward probó los neumáticos Pirelli con el MCL39 en Yas Marina.
  • Checo Pérez se ausentó debido a que Cadillac ingresará a la F1 en 2026.
  • El mexicano realizó test privados con un Ferrari SF-23 de la temporada 2023.
La drástica decisión de Lewis Hamilton tras su pésima temporada con Ferrari

ver también

La drástica decisión de Lewis Hamilton tras su pésima temporada con Ferrari

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Sauber se fue de la F1: La marca histórica que consiguió Checo Pérez
FÓRMULA 1

Sauber se fue de la F1: La marca histórica que consiguió Checo Pérez

El posteo de Checo Pérez contra Red Bull tras el campeonato de Lando
FÓRMULA 1

El posteo de Checo Pérez contra Red Bull tras el campeonato de Lando

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”
FÓRMULA 1

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”

Lo que dijo Dibu Martínez de los rivales de Argentina en el Mundial 2026
Mundial 2026

Lo que dijo Dibu Martínez de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo