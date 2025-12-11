El calendario de la Fórmula 1 finalizó el pasado miércoles con el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Lando Norris terminó el año como campeón con dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen y algunos pilotos comenzaron sus vacaciones. Sin embargo, hubo varios que participaron de los test de postemporada en Yas Marina Circuit.

Estas pruebas, en las que se testearon los nuevos neumáticos de Pirelli, contaron con la participación del mexicano Pato O’Ward a bordo del MCL39, tal como había sucedido en la Práctica Libre 1 del GP de Abu Dhabi. Sin embargo, quien brilló por su ausencia fue Checo Pérez.

¿Por qué Checo Pérez no participó de los test de postemporada de la F1?

La razón por la que Checo Pérez no corrió en los test de postemporada tiene que ver con que estas pruebas organizadas por Pirelli todavía contemplan a los equipos de la temporada 2025. Cadillac, escudería que fichó a Sergio, recién desembarca en la F1 en 2026 y por eso no fue parte.

Checo Pérez vuelve a la F1 en 2026 (GETTY IMAGES)

No obstante, cabe recordar que el oriundo de Guadalajara ya hizo algunos test privados a bordo de un Ferrari SF-23, coche que usó el equipo de Maranello en la temporada 2023. En definitiva, los aficionados tendrán que esperar hasta el año que viene para volver a ver a Checo en acción.

