A Erik Morales no le quita el sueño pensar en quién tomará el relevo del boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez decida retirarse. Para el histórico tetracampeón mundial, México siempre ha encontrado nuevas figuras cuando las necesita y esta vez no será diferente. Su mirada apunta más a la amplitud del semillero nacional que a un nombre específico, convencido de que la próxima cara del boxeo podría estar formándose en silencio ahora mismo.

Canelo ha sido el líder indiscutido del pugilismo mexicano durante más de una década, conquistando títulos en cuatro divisiones y convirtiéndose en campeón indiscutido del peso supermediano. Sin embargo, su retiro parece estar cada vez más cerca. El propio Álvarez insinuó que su carrera podría concluir en un par de años, un escenario que abriría una vacante simbólica pero poderosa: la del representante máximo del boxeo de México.

“Yo creo que en México siempre ha tenido, tiene y tendrá grandes boxeadores. Hay que tomarlo con un poquito de calma, eventualmente uno va a sobresalir”, analizó Morales en Izquierdazo, dejando en claro que, para él, la grandeza del pugilismo nacional no depende de un solo nombre, sino de un sistema que constantemente produce talento.

Por otro lado, completó su idea: “Muchas veces ni siquiera lo ves a la vista, ni siquiera es campeón, está entrenando fuerte en el gimnasio, formándose, esperando una oportunidad. México tiene esa grandeza, que de repente de las cenizas sacas a los grandes boxeadores, así que con calma, ya saldrá”.

Con esa perspectiva, Morales invita a no anticipar crisis ni apresurar coronaciones. El boxeo mexicano, recordado por sus épocas doradas y por la cantidad de campeones surgidos desde escenarios humildes, siempre ha encontrado su próximo estandarte. Y según el Terrible, así volverá a ser cuando Canelo se retire, otro dará el paso al frente.

En síntesis