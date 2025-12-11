Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Terrible Morales confesó cuándo se conocerá al reemplazante de Canelo Álvarez en el boxeo mexicano

La leyenda confesó lo que espera del deporte nacional una vez que Saúl decida dar un paso al costado.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Canelo Álvarez cederá pronto su trono del boxeo mexicano.
© Getty ImagesCanelo Álvarez cederá pronto su trono del boxeo mexicano.

A Erik Morales no le quita el sueño pensar en quién tomará el relevo del boxeo mexicano cuando Canelo Álvarez decida retirarse. Para el histórico tetracampeón mundial, México siempre ha encontrado nuevas figuras cuando las necesita y esta vez no será diferente. Su mirada apunta más a la amplitud del semillero nacional que a un nombre específico, convencido de que la próxima cara del boxeo podría estar formándose en silencio ahora mismo.

Publicidad

Canelo ha sido el líder indiscutido del pugilismo mexicano durante más de una década, conquistando títulos en cuatro divisiones y convirtiéndose en campeón indiscutido del peso supermediano. Sin embargo, su retiro parece estar cada vez más cerca. El propio Álvarez insinuó que su carrera podría concluir en un par de años, un escenario que abriría una vacante simbólica pero poderosa: la del representante máximo del boxeo de México.

Yo creo que en México siempre ha tenido, tiene y tendrá grandes boxeadores. Hay que tomarlo con un poquito de calma, eventualmente uno va a sobresalir”, analizó Morales en Izquierdazo, dejando en claro que, para él, la grandeza del pugilismo nacional no depende de un solo nombre, sino de un sistema que constantemente produce talento.

Por otro lado, completó su idea: “Muchas veces ni siquiera lo ves a la vista, ni siquiera es campeón, está entrenando fuerte en el gimnasio, formándose, esperando una oportunidad. México tiene esa grandeza, que de repente de las cenizas sacas a los grandes boxeadores, así que con calma, ya saldrá”.

Publicidad

Con esa perspectiva, Morales invita a no anticipar crisis ni apresurar coronaciones. El boxeo mexicano, recordado por sus épocas doradas y por la cantidad de campeones surgidos desde escenarios humildes, siempre ha encontrado su próximo estandarte. Y según el Terrible, así volverá a ser cuando Canelo se retire, otro dará el paso al frente.

En síntesis

  • El histórico tetracampeón mundial Erik Morales no está preocupado por el sucesor de Canelo Álvarez.
  • Canelo Álvarez ha insinuado que su carrera como boxeador podría concluir en aproximadamente un par de años.
  • Erik Morales analizó en Izquierdazo que México siempre tendrá grandes boxeadores que sobresaldrán.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Erik Morales no descarta el retiro de Canelo Álvarez
Boxeo

Erik Morales no descarta el retiro de Canelo Álvarez

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas
Boxeo

Erik Morales defendió a Canelo Álvarez de las críticas

El Zurdo Ramírez recibió un duro tiro de una leyenda del boxeo mexicano
Boxeo

El Zurdo Ramírez recibió un duro tiro de una leyenda del boxeo mexicano

¿Por qué Checo Pérez no participó de los test de postemporada de la F1?
FÓRMULA 1

¿Por qué Checo Pérez no participó de los test de postemporada de la F1?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo