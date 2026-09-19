Así quedó el ranking del peso mosca tras la victoria de Joshua Van sobre Alexandre Pantoja en UFC 331

Repasa las novedades más importantes de las 125 libras luego de un nuevo triunfo del campeón.

La velada de UFC 331 de este sábado 19 de septiembre fue impactante. Con resultado sorpresivos en la mayoría de las peleas estelares, los rankings de las divisiones sufrieron grandes modificaciones que generan una enorme expectativa por lo que puede llegar a suceder en el final de 2026.

Publicidad

En la pelea más importante del día, Joshua Van venció a Alexandre Pantoja y retuvo su cinturón del peso mosca.

Ranking completo del peso mosca de la UFC:

Joshua Van (campeón)

1. Alexandre Pantoja

2. Manel Kape

3. Brandon Royval

4. Tatsuro Taira

5. Kyoji Horiguchi

6. Lone’er Kavanagh

7. Asu Almabayev

8. Brandon Moreno

9. Amir Albazi

10. Ramazan Temirov

11. Tim Elliot

12. Steve Erceg

13. Sumudaerji

14. Tagir Ulanbekov

15. Alex Pérez

En síntesis