¿Cuánto dinero ganó Amanda Nunes por perder su pelea vs. Kayla Harrison en UFC 334?

La brasileña brilló en el octágono pese a no obtener la victoria y por eso fue recompensada de gran manera tras la contienda.

Amanda Nunes fue protagonista fundamental de la fiesta que se vivió este sábado 14 de noviembre en el UFC 334 que tuvo lugar en Nueva York. La brasileña volvió al octágono para enfrentarse a Kayla Harrison con el objetivo de conquistar otra vez el cinturón del peso gallo, pero se quedó con las manos vacías tras caer sometida en el cuarto asalto. Sin embargo, desde lo económico el balance resultó muy distinto, ya que se embolsó una cifra millonaria.

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La fortuna que recibió Amanda Nunes en UFC 334

Aunque la UFC no revela de manera oficial los datos salariales de sus veladas, se estima que Nunes ganó cerca de un millón de dólares por esta presentación coestelar. La compañía divide las pagas de sus peleadores por jerarquía y el escalón más alto, reservado exclusivamente para las máximas leyendas de la organización, garantiza bolsas de este calibre más allá del resultado final sobre la lona.

SORPRENDENTE SUMISIÓN 🥵 Vean todas las tomas de esta sumisión con la que 👑 Kayla Harrison defiende su cinturón ‼️ #Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/rdhZRMg4Jm — UFC Español (@UFCEspanol) November 15, 2026

Como sucede en las grandes carteleras numeradas, este ingreso responde a los acuerdos previos y al fuerte impacto de los pagos por evento. El choque entre dos de las figuras más dominantes en la historia de las artes marciales mixtas femeninas paralizó al mundo y aseguró un lleno total, lo que permitió cumplir con las expectativas comerciales de la empresa.

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Tras esta dolorosa derrota en su retorno, el futuro profesional de la histórica doble campeona queda sumido en la incertidumbre. Al no cumplir con su gran meta de volver a coronarse monarca en las 135 libras, la brasileña ahora podría encontrar verdaderos motivos para colgar los guantes y anunciar su retiro definitivo de la actividad.

En síntesis