¿Cómo salió y quién ganó la pelea de Amanda Nunes vs. Kayla Harrison en UFC 334?

La estadounidense demostró su estatus de estrella y amargó el regreso de la leyenda de manera increíble.

Aunque no fue el duelo principal del día, para muchos fue la pelea más esperada de la velada de UFC 334. Kayla Harrison expuso su cinturón del peso gallo ante Amanda Nunes en una contienda que terminóquedando en manos de la estadounidense por la vía de la sumisión tras cumplir con el show prometido en la previa.

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Así venció Kayla Harrison a Amanda Nunes

En el inicio de las acciones, Amanda presionó con su habitual striking y estuvo hasta cerca de derribar a su rival, quien sintió la potencia de sus golpes. Harrison resistió y pudo encontrar un derribo que no le permitió salvar el asalto, pero sí abrir la puerta a lo que seguía.

De cara a la segunda vuelta, Kayla lucía un tanto más agotada y Nunes con más tranquilidad, pero la campeona olímpica sacó a relucir toda su experiencia y llevó las acciones a su territorio. Al momento de adentrarse en la segunda y última mitad de combate, el desgaste se hizo presente y la potencia de Harrison se impuso.

SORPRENDENTE SUMISIÓN 🥵 Vean todas las tomas de esta sumisión con la que 👑 Kayla Harrison defiende su cinturón ‼️ #Polymarket #UFC334 | Estamos en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/rdhZRMg4Jm — UFC Español (@UFCEspanol) November 15, 2026

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En el cuarto asalto, cuando la contienda buscaba alguien que se adelantara y tomara la iniciativa, Amanda cometió un error. La brasileña quiso patear, pero no conectó el cuerpo de su rival y al momento de retroceder para evitar un contraataque terminó cediendo la espalda, algo que la campeona capitalizó al instante para aferrarse al cuello de la Leona.

Amanda no tuvo más opción que tapear y rendirse. La brasileña no tuvo la fiesta que esperaba, mientras que la estadounidense terminó la noche emocionada y dejando la puerta abierta a un retiro que tiene más sentido que nunca después de haberlo conseguido todo el deporte.

En síntesis

Kayla Harrison venció por sumisión a Amanda Nunes en el cuarto asalto de UFC 334 .

venció por sumisión a en el cuarto asalto de . Kayla Harrison retuvo su cinturón mundial del peso gallo frente a Amanda Nunes .

retuvo su cinturón mundial del peso gallo frente a . Amanda Nunes se rindió tras ceder su espalda en el cuarto episodio del combate.