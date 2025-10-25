Es tendencia:
¿Cuánto dinero ganó Ciryl Gane tras su combate ante Tom Aspinall en UFC 321?

Aunque se quedó con las ganas de llevarse el cinturón, se puede quedar tranquilo con la fortuna recibida.

El francés volvió a recibir una fortuna pese a no tener el éxito que esperaba ante Tom Aspinall.
© Getty ImagesEl francés volvió a recibir una fortuna pese a no tener el éxito que esperaba ante Tom Aspinall.

Tras obtener una nueva oportunidad titular, todo el mundo de las artes marciales mixtas esperaba con gran expectativa una nueva presentación de Ciryl Gane en UFC. Fue en la edición 321 del mejor octágono del planeta de este 25 de octubre que el francés regresó a las luces más importantes de la organización que le permitieron llevarse a casa una verdadera fortuna de dinero.

Las ganancias de Ciryl Gane en UFC 321

Tras la pelea que protagonizó ante Tom Aspinall, Gane se llevó a casa cerca de 1 millón de dólares. Tras firmar un acuerdo suculento, los números finales se agrandaron todavía más por la enorme concurrencia con la que contó el Etihad Arena y los miles de PPV que se vendieron alrededor del mundo por todos aquellos que sintonizaron el combate desde sus casas en todas partes del mundo.

Aunque el espectáculo se vio un tanto empañado por la decisión que se tomó de dar por terminada la pelea sin decisión en el primer asalto luego del piquete de ojo que sufrió Aspinall por parte de Gane, las ganancias ya están aseguradas y el final de la contienda no modifica en lo más mínimo el aspecto económico.

Lo que sigue a continuación es esperar una fecha de reprogramación del duelo para que las historia se defina sobre el octágono, sin accidentes en el medio. De todas manera, cuando se repita la contienda, si es que finalmente termina sucediendo, las fortunas serán similares y también se cobrarán en su totalidad, pase lo que pase.

