Sigue la pelea de Tom Aspinall vs. Ciryl Gane en UFC 321 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Vive con todos los detalles una de las peleas más esperadas del año en el mejor octágono del mundo.

Avanza la cartelera

Azat Maksum  y Mitch Raposo ya se están enfrentando en el peso mosca. En marcha el segundo asalto.

Intenso inicio

Mizuki se impone ante Jaqueline Amorim por decisión unánime tras una muy reñida contienda.

Comienza la acción

Jaqueline Amorim vs. Mizuki es lo que se viene en el peso paja para abrir la jornada. Presentaciones y a pelear a 3 asaltos o menos.

Presencia mexicana asegurada

José Miguel Delgado estará en las preliminares enfrentando a Nathaniel Wood en el peso pluma.

¿Dónde ver las peleas estelares de UFC 321?

Toda la actividad del día podrá ser seguida por Fox Sports Premium y Disney+ en México y por Disney+ en el resto de Latinoamérica. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO a través de Bolavip.

¿Dónde es el UFC 321?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Cartelera completa de UFC 321

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

  • Jaqueline Amorim vs. Mizuki | Peso paja
  • Azat Maksum vs. Mitch Raposo | Peso mosca
  • Hamdy Abdelwahab vs. Chris Barnett | Peso pesado
  • Nathaniel Wood vs. José Miguel Delgado | Peso pluma
  • Valter Walker vs. Louie Sutherland | Peso pesado
  • Ludovit Klein vs. Mateusz Rębecki | Peso ligero
  • Ikram Aliskerov vs. Jun Yong Park | Peso medio
  • Nasrat Haqparast vs. Quillan Salkilld | Peso ligero
  • Aleksandar Rakić vs. Azamat Murzakanov | Peso semipesado
  • Alexander Volkov vs. Jailton Almeida | Peso pesado
  • Umar Nurmagomedov vs. Mario Bautista | Peso gallo
  • Virna Jandiroba vs. Mackenzie Dern | Peso paja
  • Tom Aspinall vs. Ciryl Gane | Peso pesado

¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 321?

  • México: 08:00hs
  • Colombia – Perú: 09:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 10:00hs
  • Argentina: 10:00hs
  • España: 15:00hs

Sean bienvenidos a la velada de UFC 320

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Por Lucas Lescano

Tom Aspinall y Ciryl Gane tendrán el duelo más importante del día en UFC 321.
© CAPTURA DE PANTALLLATom Aspinall y Ciryl Gane tendrán el duelo más importante del día en UFC 321.
