Sigue la pelea de Tom Aspinall vs. Ciryl Gane en UFC 321 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Toda la actividad del día podrá ser seguida por Fox Sports Premium y Disney+ en México y por Disney+ en el resto de Latinoamérica. Además podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO a través de Bolavip.

Jaqueline Amorim vs. Mizuki es lo que se viene en el peso paja para abrir la jornada. Presentaciones y a pelear a 3 asaltos o menos.

Azat Maksum y Mitch Raposo ya se están enfrentando en el peso mosca. En marcha el segundo asalto.

Redactor en Futbol Sites, cubriendo el boxeo y todo lo que lo rodea. Estudiante de periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos, lleva más de dos años cubriendo diferentes tipos de eventos, peleas y competiciones. Gusto especial por Gervonta Davis en la actualidad y por Marcos Maidana y Floyd Mayweather Jr. en el pasado.