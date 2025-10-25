La pelea más destacada del día en UFC 321 tuvo como protagonista principal a Tom Aspinall, el inglés que expuso su título del peso pesado por primera vez desde que lo recogió tras el retiro de Jon Jones. En ese contexto, su presentación ante Ciryl Gane generó una expectativa tal que obligó a la compañía a recompensarlo de gran manera por su actuación.

La fortuna que obtuvo Aspinall vs. Gane

Por la pelea que tuvo ante Ciryl Gane, Aspinall ganó cerca de 1.5 millones de dólares. Aunque la organización no acostumbra a revelar con exactitud los montos de dinero que le paga a sus luchadores, se conoce que, en este tipo de nivel, los montos son millonarios para los protagonistas.

Además, teniendo en cuenta lo que se acuerda previamente, no hay que perder de vista que la pelea cumplió con las expectativas trazadas en relación a los convocante que fue, tanto en el Etihad Arena de Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos, como en todo el mundo a través de todos aquellos que compraron un PPV para poder disfrutar de la velada.

Aspinall está en el mejor momento de su carrera. No solo por el tipo de peleas que está obteniendo, las cuales buscaba hacía mucho tiempo, sino también porque estas son las mismas capaces de proporcionarle ganancias multimillonarias. De esta manera, Tom puede darse el lujo de comenzar a disfrutar a lo grande de todo el camino recorrido.

