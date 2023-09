La campeona mundial de la división de peso mosca femenil de UFC, la mexicana Alexa Grasso; quién tiene 30 años de edad; logró retener el título de la división de las 125 libras femenil en UFC ante la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko; quién es conocida como 'Bullet' y tiene 35 años de edad; luego de que los jueces decretaran un empate dividido en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

El juez Junichiro Kamijo puntuó la pelea 48-47 a favor de Grasso, el históricamente muy criticado juez Sal D'Amato puntuó la pelea 48-47 a favor de Shevchenko y ésta vez las críticas se las llevó el juez Mike Bell, quién puntuó la pelea 47-47 ya que le dio el quinto asalto 10-8 a la mexicana y con ello, el empate dividido. Tras la polémica decisión de los jueces, Grasso expresó:

"Estoy contenta con mi actuación. Para mí, fue 3-2. el segundo, el cuarto y el quinto fueron para mí-, pero yo no soy el juez... Me lo esperaba todo. Ella es muy competitiva, yo soy súper competitiva, y me esperaba una guerra. El plan era terminar la pelea, pero mostré mi poder. He estado mostrando, en cada pelea, mi evolución, todo lo que he estado trabajando, y estoy contenta con todo lo que hice en esa pelea".

Las opciones de Alexa Grasso: ¿Trilogía con Valentina Shevchenko o una nueva retadora?

También fue consultada sobre su probable futuro y la posibilidad de una trilogía con Valentina Shevchenko.

"Es una pregunta interesante. Si quieren una trilogía, hagámosla. Si no, me gustaría dar una oportunidad a otra chica. No me gustaría parar la división. Sé lo que es estar peleando todo el tiempo, esperar tu lugar, hay muchas chicas peleando mucho para tener esta oportunidad como yo y no me gustaría detener esta división. Pero lo que diga la UFC, me apunto".