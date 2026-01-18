Si bien es algo que todos esperan hace años, lo cierto es que el tiempo sigue pasando y no existen novedades certeras sobre un posible regreso de Conor McGregor al octágono de UFC. Llegado este punto, parece tener más sentido el hecho de que el irlandés está más cerca de confirmar su retiro de las artes marciales mixtas que de tener un último baile, algo que piensa el presidente de la compañía, Dana White.

El encargado de hacer que UFC funcione de manera tan perfecta sostiene que el factor McGregor no es tan relevante como hace tiempo y que ya no se encuentra tan entusiasmado por una nueva pelea de Conor. En ese sentido, fue claro a la hora de enfatizar que un enfrentamiento con Michael Chandler debió haber sucedido hace años atrás, que ahora ya carece de sentido deportivo.

La dura opinión de Dana White sobre Conor McGregor

A su vez, sobre la posibilidad de que participe en el gran evento que tiene pensado la organización para mitad de año en la Casa Blanca, Dana expresó que la presencia de McGregor no está confirmada ni cerca de serlo. Así, los aficionados comienzan a perder las esperanzas de ver a una leyenda sobre el octágono y más en una velada que promete pasar a la historia grande del deporte.

Dana White sentenció el futuro de Conor McGregor en UFC. (GETTY IMAGES)

“El 24 de enero la primera cartelera de UFC. Después de esa función, comenzaremos a trabajar en las peleas de la Casa Blanca. Eso debió ocurrir hace un par de años atrás“, expresó White ante los medios. A su vez, cuando le preguntaron si contempla la pelea de McGregor ante Chandler para la Casa Blanca, sentenció: “No, en absoluto”.

En las últimas horas se expresó Jorge Masvidal y, bajo el argumento de ser el peleador preferido de Donald Trump, afirmó que tendría grandes novedades en los próximos días sobre su futuro, dejando la puerta abierta a una posible pelea con McGregor. Se trata de más rumores que no presentan validez oficial, por lo que solo resta esperar, aunque el final de la historia parece claro y repetido.

