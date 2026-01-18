Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

Jon Jones reaviva vieja rivalidad con Daniel Cormier y sentencia: “Es un idiota”

Bones no se olvida de quien le permitió generar uno de los enfrentamientos más intensos en la historia de la organización.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Jon Jones recordó su rivalidad con Daniel Cormier.
© GETTY IMAGESJon Jones recordó su rivalidad con Daniel Cormier.

En los mejores tiempos de los pesos pesados de UFC, una de las rivalidades más fuertes que entregó la compañía fue la que enfrentó a Jon Jones con Daniel Cormier. Las leyendas compartieron el cuadrilátero en dos ocasiones y parece que una tercera quedó pendiente tras darse a conocer una serie de polémicos dichos de Bones hacia su colega, pero nada amigo.

Publicidad

Los duros comentarios de Jon Jones sobre Cormier

Lo que afirmó Jones es que no respeta a Cormier. Para Jon, Daniel tiene una fama que no representa lo que el resto de protagonistas importantes de UFC sienten por él. Para Bones, su excontrincante nunca se mostró abierto a tener una buena relación, sin necesidad de generar una enemistad que no conducía a ningún camino.

Daniel Cormier… Vaya imbécil. Si realmente logras llegar a conocer a Cormier no es como lo pintan. Es un idiota. No llegó a conectar con ninguno de los peleadores allí. Intenté hacer las paces con él muchas veces, pero dejó muy claro que quería ser su enemigo el resto de su vida”, comenzó diciendo Bones.

Tweet placeholder
Publicidad

Mientras que por otro lado agregó: “Hubo momentos en los que llegamos a reírnos juntos, pero en la mayor parte del tiempo ha sido un imbécil. Mira cómo trata a sus empleados. Trajo a diez de sus hombres con él y, literalmente, sólo les daba órdenes. Cuando no filmábamos, tampoco era muy social con la gente en el set… Simplemente es un idiota”.

Aunque Cormier está dedicado hace tiempo al mundo del periodismo y muy lejos del octágono, lo cierto es que parece haber quedado muy viva la rivalidad con Jones. Jon, por su parte, retirado oficialmente, pero con el misterio latente de poder regresar a la acción en la velada que tendrá lugar en la Casa Blanca, parece haberse quedado con ganas de compartir algunos asaltos más con su antiguo rival.

En síntesis

  • Jon Jones calificó a Daniel Cormier de “imbécil” y aseguró no tenerle ningún respeto.
  • Jones acusó a su exrival de tratar mal y dar órdenes a 10 empleados.
  • Jon Jones podría regresar a la acción en una velada en la Casa Blanca.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Helmut Marko opina que Red Bull se equivocó al fichar a Checo
FÓRMULA 1

Helmut Marko opina que Red Bull se equivocó al fichar a Checo

¿Dónde y en qué estadio se juega Marruecos vs. Senegal?
Futbol Internacional

¿Dónde y en qué estadio se juega Marruecos vs. Senegal?

Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Senegal por la final de la Copa Africana
Futbol Internacional

Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Senegal por la final de la Copa Africana

Hamilton vs. Verstappen: quién ganó más dinero en 2025
FÓRMULA 1

Hamilton vs. Verstappen: quién ganó más dinero en 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo