En los mejores tiempos de los pesos pesados de UFC, una de las rivalidades más fuertes que entregó la compañía fue la que enfrentó a Jon Jones con Daniel Cormier. Las leyendas compartieron el cuadrilátero en dos ocasiones y parece que una tercera quedó pendiente tras darse a conocer una serie de polémicos dichos de Bones hacia su colega, pero nada amigo.

Los duros comentarios de Jon Jones sobre Cormier

Lo que afirmó Jones es que no respeta a Cormier. Para Jon, Daniel tiene una fama que no representa lo que el resto de protagonistas importantes de UFC sienten por él. Para Bones, su excontrincante nunca se mostró abierto a tener una buena relación, sin necesidad de generar una enemistad que no conducía a ningún camino.

“Daniel Cormier… Vaya imbécil. Si realmente logras llegar a conocer a Cormier no es como lo pintan. Es un idiota. No llegó a conectar con ninguno de los peleadores allí. Intenté hacer las paces con él muchas veces, pero dejó muy claro que quería ser su enemigo el resto de su vida”, comenzó diciendo Bones.

Mientras que por otro lado agregó: “Hubo momentos en los que llegamos a reírnos juntos, pero en la mayor parte del tiempo ha sido un imbécil. Mira cómo trata a sus empleados. Trajo a diez de sus hombres con él y, literalmente, sólo les daba órdenes. Cuando no filmábamos, tampoco era muy social con la gente en el set… Simplemente es un idiota”.

Aunque Cormier está dedicado hace tiempo al mundo del periodismo y muy lejos del octágono, lo cierto es que parece haber quedado muy viva la rivalidad con Jones. Jon, por su parte, retirado oficialmente, pero con el misterio latente de poder regresar a la acción en la velada que tendrá lugar en la Casa Blanca, parece haberse quedado con ganas de compartir algunos asaltos más con su antiguo rival.

