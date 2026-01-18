Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras las anotaciones de Juninho, Dimber Cambindo y Fran Villalba

Quedó actualizada la tabla de goleo tras los empates de las anotaciones de los jugadores de Pumas UNAM, León y Santos Laguna.

Por Agustín Zabaleta

Este domingo finalizó la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Casualmente, se dieron tres empates: Pumas UNAM 1-1 León, Santos Laguna 2-2 Juárez y Pachuca 0-0 América.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

De momento, hay un múltiple empate entre 10 jugadores que ya tienen 2 anotaciones en tres jornadas, entre los que se destacan Armando González de Chivas, Germán Berterame de Rayados, Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis y Helinho de Toluca. Fran Villalba de Santos Laguna es el único que se suma tras marcar este domingo 18 de enero.

El único equipo presente con más de un jugador entre estos goleadores con dos tantos son los Albiazules, que suman también a Iker Fimbres con dos gritos. Luego, 8 clubes se alistan con un representante. Se destacan las ausencias de América, Cruz Azul o Pumas UNAM con algún jugador.

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Armando González (Chivas) — 2 goles
  • Facundo Almada (Mazatlán) — 2 goles
  • Fran Villalba (Santos Laguna) — 2 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 2 goles
  • Iker Fimbres (Rayados) — 2 goles
  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 2 goles
  • José Paradela (Cruz Azul) — 2 goles
  • Marcelo Flores (Tigres UANL) — 2 goles
  • Mateo Coronel (Querétaro) — 2 goles
  • Helinho (Toluca) — 2 goles
En síntesis

  • Diez jugadores comparten el liderato de goleo con 2 anotaciones tras tres jornadas disputadas.
  • El delantero Armando González de Chivas destaca entre los goleadores con dos tantos marcados.
  • Rayados es el único equipo con dos representantes en la cima: Germán Berterame e Iker Fimbres.
