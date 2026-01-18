Este domingo finalizó la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Casualmente, se dieron tres empates: Pumas UNAM 1-1 León, Santos Laguna 2-2 Juárez y Pachuca 0-0 América.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el fin de semana, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

De momento, hay un múltiple empate entre 10 jugadores que ya tienen 2 anotaciones en tres jornadas, entre los que se destacan Armando González de Chivas, Germán Berterame de Rayados, Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis y Helinho de Toluca. Fran Villalba de Santos Laguna es el único que se suma tras marcar este domingo 18 de enero.

El único equipo presente con más de un jugador entre estos goleadores con dos tantos son los Albiazules, que suman también a Iker Fimbres con dos gritos. Luego, 8 clubes se alistan con un representante. Se destacan las ausencias de América, Cruz Azul o Pumas UNAM con algún jugador.

Tabla de goleo del Apertura 2025

Armando González (Chivas) — 2 goles

Facundo Almada (Mazatlán) — 2 goles

Fran Villalba (Santos Laguna) — 2 goles

Germán Berterame (Rayados) — 2 goles

Iker Fimbres (Rayados) — 2 goles

Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 2 goles

José Paradela (Cruz Azul) — 2 goles

Marcelo Flores (Tigres UANL) — 2 goles

Mateo Coronel (Querétaro) — 2 goles

Helinho (Toluca) — 2 goles

En síntesis

Diez jugadores comparten el liderato de goleo con 2 anotaciones tras tres jornadas disputadas.

tras tres jornadas disputadas. El delantero Armando González de Chivas destaca entre los goleadores con dos tantos marcados.

de Chivas destaca entre los goleadores con dos tantos marcados. Rayados es el único equipo con dos representantes en la cima: Germán Berterame e Iker Fimbres.

