Islam Makhachev terminó con el misterio y confirmó si peleará con Ilia Topuria en la Casa Blanca

Durante meses, los aficionados de la UFC llevan pidiéndole a la organización que se concrete la pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. El ruso decidió ascender al peso wélter y dejó vacante el trono del peso ligero que luego conquistó el Matador, por lo que todo parecía listo para medir a los dos mejores libra por libra de la actualidad, algo que parece muy lejos de convertirse en realidad.

Luego de la última victoria de Justin Gaethje sobre Paddy Pimblett en UFC 324 en enero, el estadounidense ganó el cinturón interino de las 155 libras que Topuria había dejado sin dueño debido a la urgencia de tener que solucionar problemas de índole personal antes de continuar con la acción. Eso quedo atrás y el hispano-georgiano está listo para dirimir al monarca absoluto de la categoría con el estadounidense, dejando a un lado su compromiso pendiente con Islam.

Islam Makhachev reveló que no peleará con Ilia Topuria. (GETTY IMAGES)

UFC tiene otros planes antes que Topuria vs. Makhachev

Para mitad de año, UFC quiere realizar un histórico evento en la Casa Blanca con el fin de conmemorar la independencia de Estados Unidos y, para dicha cita, la intención de la compañía es plagar la cartelera de figuras de primer nivel. Estaba todo para que Topuria enfrentara a Islam, pero todo indica que, finalmente, el Matador terminará compartiendo el octágono con Gaethje en la noche soñada para los norteamericanos.

“Creo que, definitivamente, la pelea con Topuria no será en la Casa Blanca, porque él ya tiene rivales asignados y la UFC no está interesada en esa pelea ahora mismo”, le comentó Islam a Ushatayka y terminó por sentenciar las esperanzas de los fanáticos que aguardaban con ansias el anuncio del enfrentamiento.

Hay quienes sostienen que un combate entre Topuria y Gaethje carece de sentido por la diferencia de niveles que existe entre el actual campeón y la figura histórica de la compañía, mientras que otros afirman que el espectáculo está garantizado y que sería igual de impactante que un duelo entre Ilia e Islam. De cualquier manera, el hecho de que Makhachev no vaya a estar en la misma jaula con el hispano-georgiano abre la posibilidad a que el ruso tenga un contendiente de primer nivel en las 170 libras.

