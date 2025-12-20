¿Por qué no hay velada de UFC este sábado 20 de diciembre?

Como es costumbre, los sábados son el día elegido para que la UFC deslumbre al mundo con sus máximas estrellas. Este día 20 del último mes del año los aficionados se tendrán que quedar con las ganas de ver artes marciales mixtas al más alto nivel, ya que la jaula más peligrosa del planeta permanecerá con sus puertas cerradas y aquí te contamos a qué se debe esta decisión que decepcionó a los seguidores de las MMA.

La razón por la que no hay UFC este sábado 20 de diciembre

Por una cuestión puramente organizativa y de elección de la propia compañía, este sábado 20 de diciembre no habrá UFC en ninguna parte del mundo. Luego del último evento el pasado día 13, se decidió dar por concluida la temporada. Esto se debe a la forma en la que la empresa cree más conveniente repartir sus espectáculos. En ese sentido, el show retomará su ritmo habitual el próximo sábado 24 de enero. En dicha velada, los protagonistas estelares en UFC 324 serán Justin Gaethje y Paddy Pimblett en un gran combate del peso ligero.

La acción será en Las Vegas con el duelo más destacado de la jornada protagonizado por el número 4 y 5 de la división, respectivamente. Esta contienda servirá para definir muchas cosas pensando en el futuro, ya que se encontrará a un campeón interino de las 155 libras a la espera del regreso de Ilia Topuria, quien dejó vacante su trono de manera momentánea.

Además, la mencionada cartelera tendrá en juego el cinturón del peso gallo femenino que está en poder de Kayla Harrison. La campeona expondrá su corona ante la leyenda Amanda Nunes en una contienda que promete ser histórica, porque pocos imaginaban un regreso triunfal de la brasileña para medirse ante una de las monarcas más dominantes de la actualidad.

