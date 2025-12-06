La ilusión de Brandon Moreno en UFC 323 terminó muy rápido. El mexicano se enfrentó a Tatsuro Taira en la última velada numerada del año con la expectativa de conseguir una victoria que lo pudiera acercar a una nueva oportunidad titular, pero finalmente terminó siendo noqueado en el segundo asalto.

La contienda comenzó con Taira presionando tanto como se esperaba. El japonés buscó el derribo y lo consiguió, pero quedó en una posición incómoda, por lo que Moreno quedó en una posición favorable para intentar una sumisión con sus piernas que nunca terminó llegando. Al descanso casi sin acción y lo mejor estaba por venir.

Así terminó Taira con Moreno en UFC 323

De cara a la segunda vuelta, Taira mantuvo la insistencia y se mostró muy superior a Brandon en la lona, haciendo parecer fácil el finalizar a un excampeón de la división. Aunque en la previa se imaginaba una historia mucho más igualada, lo cierto es que a la hora de los hechos no hubo demasiadas equivalencias.

Luego de estirarlo y dejarlo listo, Tatsuro comenzó a castigar a Moreno de forma incesante. Brandon solamente parecía resistir, por lo que el árbitro entendió que no tenía más opción que detener la historia, algo que no le gusto a Brandon, ya que entendía que se encontraba en condiciones de seguir luchando.

De esta manera, Taira conquista el segundo lugar en el ranking del peso mosca que estaba en manos de Moreno y se posiciona como un serio candidato a recibir una oportunidad titular en 2026. Por su parte, aunque Brandon tiene apenas 32 años, deberá replantearse unas cuantas cosas para seguir estando en la élite de las 125 libras.

