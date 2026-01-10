Quién pelea HOY sábado 10 de enero de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Con el calendario avanzando hacia cada fin de semana, los fanáticos de las artes marciales mixtas suelen esperar que el sábado llegue cargado de acción y grandes nombres dentro de la UFC. Sin embargo, en esta ocasión la noticia no es la esperada, ya que este sábado 10 de enero no habrá ningún tipo de actividad dentro de la compañía.

¿Por qué no hay UFC este sábado 10 de enero?

Por cuestiones organizativas y decisiones internas de la empresa, este sábado 10 de enero no se llevará a cabo ningún evento de la UFC en todo el mundo. Luego del último espectáculo realizado el día 13 de diciembre, la organización decidió poner punto final a la temporada y tomarse un breve receso antes de retomar la acción en 2026, con la intención de repetir el éxito alcanzado el año anterior.

La espera, de todos modos, será corta. La actividad regresará en apenas unos días, el sábado 24 de enero, cuando el T-Mobile Arena de Las Vegas sea el escenario de una velada que reunirá a varias de las figuras más importantes de la organización. En el combate principal de la noche, Justin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero.

Además, Kayla Harrison pondrá en juego su título del peso gallo ante la legendaria Amanda Nunes, quien vuelve del retiro con el objetivo de demostrar que aún puede ser considerada la artista marcial más grande de todos los tiempos.

La cartelera también contará con la presencia de nombres destacados como Sean O’Malley y Waldo Cortés-Acosta, entre otros. Este evento será el número 324 en la historia de la UFC y tiene como uno de sus principales objetivos llegar a la Casa Blanca en 2026, con un espectáculo que formará parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.