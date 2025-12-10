¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Manchester City por la UEFA Champions League 2025-26

Miércoles de partidazo en la UEFA Champions League 2025-26. Desde la 14:00 hs (centro de México), Real Madrid recibirá a Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 6 de la Fase Liga en el que, al menos en los papeles, se presenta como el choque más atractivo del día.

El Merengue llega golpeado por su presente irregular en LaLiga de España y los rumores de salida de Xabi Alonso, pero la historia indica que el Madrid es otra cosa en Champions y Manchester City -que viene de golear a Sunderland por la Premier League- no se puede confiar.

Ahora bien, la Casa Blanca podría sufrir una baja más que sensible para este encuentro de Liga de Campeones: la de Kylian Mbappé. Tal como informó Fabrizio Romando, el goleador del equipo no entrenó a la par del grupo el martes y está en duda para enfrentar a los Ciudadanos. No obstante, este miércoles a primera hora llegó a la concentración en Valdebebas y hay esperanza entre los aficionados.

La probable alineación de Real Madrid

Courtois

Álvaro Carreras

Antonio Rüdiger

Raúl Asencio

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Jude Bellingham

Dani Ceballos

Arda Güler

Vinicius

Kylian Mbappé

DT: Xabi Alonso

La probable alineación de Manchester City