¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Manchester City por la UEFA Champions League 2025-26

El delantero francés está en duda para el que promete ser el partido más atractivo del miércoles en la Liga de Campeones.

Por Leandro Barraza

El Real Madrid de Kylian Mbappé enfrenta al Manchester City de Erling Haaland
© GETTY IMAGESEl Real Madrid de Kylian Mbappé enfrenta al Manchester City de Erling Haaland

Miércoles de partidazo en la UEFA Champions League 2025-26. Desde la 14:00 hs (centro de México), Real Madrid recibirá a Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 6 de la Fase Liga en el que, al menos en los papeles, se presenta como el choque más atractivo del día.

El Merengue llega golpeado por su presente irregular en LaLiga de España y los rumores de salida de Xabi Alonso, pero la historia indica que el Madrid es otra cosa en Champions y Manchester City -que viene de golear a Sunderland por la Premier League- no se puede confiar.

Ahora bien, la Casa Blanca podría sufrir una baja más que sensible para este encuentro de Liga de Campeones: la de Kylian Mbappé. Tal como informó Fabrizio Romando, el goleador del equipo no entrenó a la par del grupo el martes y está en duda para enfrentar a los Ciudadanos. No obstante, este miércoles a primera hora llegó a la concentración en Valdebebas y hay esperanza entre los aficionados.

La probable alineación de Real Madrid

  • Courtois
  • Álvaro Carreras
  • Antonio Rüdiger
  • Raúl Asencio
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Dani Ceballos
  • Arda Güler
  • Vinicius
  • Kylian Mbappé
  • DT: Xabi Alonso
La probable alineación de Manchester City

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Rúben Dias
  • Josko Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Nico González
  • Phil Foden
  • Tijjani Reijnders
  • Bernardo Silva
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
leandro barraza
Leandro Barraza
