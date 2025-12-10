¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Flamengo y qué canal transmite gratis y EN VIVO el Derbi de las Américas?

Llegó el día del estreno de Cruz Azul en la Copa Intercontinental. La Máquina Cementera sacó su boleto para este histórico torneo -que se había descontinuado con la aparición del Mundial de Clubes- luego de consagrarse campeón de la Concachampions y este miércoles se verá las caras con Flamengo.

El Mengao fue el último equipo en clasificar a la Intercontinental tras vencer a Palmeiras por la mínima en la final de la Copa Libertadores. Su plantilla es de calibre europeo y cuenta con figuras de la talla de Jorginho, Alex Sandro, Danilo, Saúl o Samuel Lino, entre otros.

Por eso, pese a que este tipo de torneos suelen ser dominados por clubes del Viejo Continente, lo cierto es que Flamengo promete dar batalla y Cruz Azul no lo tendrá nada fácil. A continuación, conoce el horario del prometedor partido y cómo verlo en vivo.

Horario de Cruz Azul vs. Flamengo por país

11.00 hs: México y Estados Unidos (Central)

y Estados Unidos (Central) 12.00 hs: Ecuador, Perú y Colombia

13.00 hs: Bolivia y Venezuela

14.00 hs: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Jose Paradela y Luka Romero celebran un gol de Cruz Azul (GETTY IMAGES)

Por dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental

El partido entre Cruz Azul y Flamengo por el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinetal no será transmitido por ningún canal de televisión. Sin embargo, los aficionados de la Máquina Cementera y de todo el mundo podrán sintonizar el encuentro gratis y en vivo a través de la plataforma de streaming de FIFA+.