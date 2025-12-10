Es tendencia:
¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Flamengo y qué canal transmite gratis y EN VIVO el Derbi de las Américas?

La Máquina Cementera y el Mengao hacen su debut en la Copa Intercontinental 2025 este miércoles en Qatar.

Por Leandro Barraza

Cruz Azul debuta con Flamengo en la Copa Intercontinental 2025
© GETTY IMAGESCruz Azul debuta con Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Llegó el día del estreno de Cruz Azul en la Copa Intercontinental. La Máquina Cementera sacó su boleto para este histórico torneo -que se había descontinuado con la aparición del Mundial de Clubes- luego de consagrarse campeón de la Concachampions y este miércoles se verá las caras con Flamengo.

El Mengao fue el último equipo en clasificar a la Intercontinental tras vencer a Palmeiras por la mínima en la final de la Copa Libertadores. Su plantilla es de calibre europeo y cuenta con figuras de la talla de Jorginho, Alex Sandro, Danilo, Saúl o Samuel Lino, entre otros.

Por eso, pese a que este tipo de torneos suelen ser dominados por clubes del Viejo Continente, lo cierto es que Flamengo promete dar batalla y Cruz Azul no lo tendrá nada fácil. A continuación, conoce el horario del prometedor partido y cómo verlo en vivo.

Horario de Cruz Azul vs. Flamengo por país

  • 11.00 hs: México y Estados Unidos (Central)
  • 12.00 hs: Ecuador, Perú y Colombia
  • 13.00 hs: Bolivia y Venezuela
  • 14.00 hs: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
Jose Paradela y Luka Romero celebran un gol de Cruz Azul (GETTY IMAGES)

Jose Paradela y Luka Romero celebran un gol de Cruz Azul (GETTY IMAGES)

Por dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental

El partido entre Cruz Azul y Flamengo por el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinetal no será transmitido por ningún canal de televisión. Sin embargo, los aficionados de la Máquina Cementera y de todo el mundo podrán sintonizar el encuentro gratis y en vivo a través de la plataforma de streaming de FIFA+.

leandro barraza
Leandro Barraza
