Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Intercontinental

¿Dónde y en qué estadio se juega Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

El campeón de la Copa Libertadores se mide con el de la Concachampions en el Derbi de las Américas.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Estadio de Cruz Azul vs. Flamengo
© GETTY IMAGESEstadio de Cruz Azul vs. Flamengo

El año de Cruz Azul no terminó con la eliminación ante Tigres UANL en semifinales del Apertura de la Liga MX. Por el contrario, la Máquina Cementera viajó para disputar la Copa Intercontinental 2025 y su primer rival será nada más y nada menos que Flamengo -flamante ganador de la Copa Libertadores- en el denominado Derbi de las Américas.

Publicidad

El equipo comandado por Nicolás Larcamón sacó su boleto para el certamen por haberse consagrado campeón de la Concachampions, pero tendrá una difícil tarea ante el Mengao no solo por la calidad de jugadores que posee el conjunto brasileño, sino también por las bajas de peso de Cruz Azul, entre las que destacan Jesús Orozco, Kevin Mier y Andrés Montaño.

La plantilla tuvo que emprender un viaje de varias horas hasta aterrizar en Qatar, sede de esta edición de la Copa Intercontinental. Cabe recordar que este torneo se había eliminado con la creación del Mundial de Clubes, pero regresó por todo lo alto con un nuevo formato en el que se impuso Real Madrid tras vencer a Pachuca en la final.

¿En qué estadio se juega Cruz Azul vs. Flamengo?

Cruz Azul enfrentará a Flamengo desde las 11:00 hs (centro de México) en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar. Este recinto fue inaugurado en diciembre de 2020 y es la casa del Al Rayyan, equipo en el que supo jugar James Rodríguez. Además, posee una capacidad para 45.032 espectadores.

Publicidad
Estadio Áhmad bin Ali de Rayán (GETTY IMAGES)

Estadio Áhmad bin Ali de Rayán (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Cruz Azul vs. Flamengo jugarán el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025.
  • El partido inicia a las 11:00 hs en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar.
  • El equipo de Nicolás Larcamón sufrirá las bajas de Kevin Mier y Jesús Orozco.
Pronósticos Cruz Azul vs Flamengo: por un lugar en la semifinal de la Copa Intercontinental

ver también

Pronósticos Cruz Azul vs Flamengo: por un lugar en la semifinal de la Copa Intercontinental

Las primeras palabras de Jesús Chiquete Orozco tras la fuerte lesión que sufrió en el Tigres vs Cruz Azul

ver también

Las primeras palabras de Jesús Chiquete Orozco tras la fuerte lesión que sufrió en el Tigres vs Cruz Azul

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Juega Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Manchester City
Champions League

¿Juega Mbappé? Las alineaciones de Real Madrid vs. Manchester City

Qué tan cierta es la pelea de Mike Tyson vs. Floyd Mayweather
Boxeo

Qué tan cierta es la pelea de Mike Tyson vs. Floyd Mayweather

Ja Morant: el jugador que nunca llegó a ser, por ahora...
Opinión

Ja Morant: el jugador que nunca llegó a ser, por ahora...

Conor McGregor pide un freno para la pelea más esperada del año
Boxeo

Conor McGregor pide un freno para la pelea más esperada del año

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo