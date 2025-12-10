¿Dónde y en qué estadio se juega Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

El año de Cruz Azul no terminó con la eliminación ante Tigres UANL en semifinales del Apertura de la Liga MX. Por el contrario, la Máquina Cementera viajó para disputar la Copa Intercontinental 2025 y su primer rival será nada más y nada menos que Flamengo -flamante ganador de la Copa Libertadores- en el denominado Derbi de las Américas.

El equipo comandado por Nicolás Larcamón sacó su boleto para el certamen por haberse consagrado campeón de la Concachampions, pero tendrá una difícil tarea ante el Mengao no solo por la calidad de jugadores que posee el conjunto brasileño, sino también por las bajas de peso de Cruz Azul, entre las que destacan Jesús Orozco, Kevin Mier y Andrés Montaño.

La plantilla tuvo que emprender un viaje de varias horas hasta aterrizar en Qatar, sede de esta edición de la Copa Intercontinental. Cabe recordar que este torneo se había eliminado con la creación del Mundial de Clubes, pero regresó por todo lo alto con un nuevo formato en el que se impuso Real Madrid tras vencer a Pachuca en la final.

¿En qué estadio se juega Cruz Azul vs. Flamengo?

Cruz Azul enfrentará a Flamengo desde las 11:00 hs (centro de México) en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar. Este recinto fue inaugurado en diciembre de 2020 y es la casa del Al Rayyan, equipo en el que supo jugar James Rodríguez. Además, posee una capacidad para 45.032 espectadores.

Estadio Áhmad bin Ali de Rayán (GETTY IMAGES)

En síntesis

Cruz Azul vs. Flamengo jugarán el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2025 .

jugarán el en la . El partido inicia a las 11:00 hs en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar.

en el de Qatar. El equipo de Nicolás Larcamón sufrirá las bajas de Kevin Mier y Jesús Orozco.

