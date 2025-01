Las artes marciales mixtas en Latinoamérica tienen varios pioneros, pero hay uno que llevó el deporte más allá. Santiago Ponzinibbio consiguió ser el primer argentino en llegar al octágono de la UFC, el más importante del planeta. Ahora, 12 años después de su arribo a la compañía, el platense está listo para comenzar una nueva temporada de acción en la que, no solo que no se plantea el retiro ni nada por el estilo, sino que desea pelear unas tres o hasta cuatro veces si es posible.

En la previa del combate que tendrá este sábado 11 de enero en Las Vegas en el marco de una nueva edición de UFC Fight Night ante Carlston Harris en el peso welter, Ponzinibbio habla de todo con Bolavip en una conversación imperdible. El referente se mete de lleno en su preparación, la posibilidad de concretar una vuelta de UFC a Argentina, los estilos de lucha y más, con un análisis propio de la experiencia de un campeón al que solo le falta el cinturón.

Entrevista completa a Santiago Ponzinibbio con Bolavip

-¿Cómo estás y qué hay de distinto en esta preparación después de una derrota que muchos tildaron de injusta?

-La verdad que supercontento de tener la oportunidad de empezar el año en esta primera cartelera. Con el objetivo claro de tener una victoria contundente y poder tener un año de actividad, de poder pelear tres veces, si puedo soñar cuatro. Con respecto a la última pelea, también con mi equipo pensamos que la ganábamos. Yo dentro del octágono siempre estuve con una postura bien dominante, estuve tranquilo… De hecho, también podría haber ido un poco más al caos por momentos y no quise hacerlo porque sentía que estaba con una postura de dominio, que estaba ganando y que estaba bien lo que estaba haciendo, obviamente, con un peleador con poder de nocaut y mucha experiencia como lo es Salikhov. Entonces, opté más por lo técnico. Cuando escuché el resultado fue un baldazo de agua fría y una sensación interna de decir: ‘La puta madre, hubiera hecho ese poquito más… Pero bueno, la cuestión acá es analizar y qué se pudo haber mejorado, qué faltó, qué hay que trabajar y fue eso lo que se hizo para esta pelea. Prácticamente fue en julio, estuve saludable, me mantuve entrenando, entonces siguiendo un muy buen ritmo, el campamento se basó en esos ajustes que faltaron para poder tener un resultado diferente.

-¿Qué análisis haces de tu pelea vs. Carlston Harris?

-Es un peleador completo, va a tirar sus combinaciones en pie, pero si yo tengo que analizar esta pelea creo que en el momento que él empiece a sentir mis golpes o se empiece a perder un poco la pelea al pie, va a apostar a su juego isométrico y de lo agarrado. Es un peleador que tiene buena isometría, es durable. Lo hemos visto en una pelea como con (Jeremiah) Wells, que ha recibido castigo, presión y ha conseguido recuperarse. Entonces sé que no se va a vencer fácil, sé que va a estar ahí buscando imponer su juego con su isometría, por eso estoy muy bien preparado para ese tipo de estrategia. Espero por un Harris que venga a pelear con corazón, con entrega, que venga hacia adelante, pero confío en el juego que armé para esta pelea y estoy muy seguro que lo voy a noquear.

Carlston Harris será el rival de Santiago Ponzinibbio en UFC Fight Night en Las Vegas. (GETTY IMAGES)

Las aspiraciones de cara al futuro: no se habla de retiro

-¿Tu aspiración es buscar a los más grandes de la división o ir paso a paso?

-Siempre. Sé mi nivel, sé que puedo estar peleando con los mejores, sé que puedo noquear a cualquier atleta dentro del octágono. Lo creo y lo tengo como objetivo, pero, como dijiste, hay que ir paso a paso. El foco está en este sábado, ganar de una manera contundente, tengo una pelea coestelar para abrir la primera cartelera del año y quiero ganar bien. Vamos a ver que viene, ¿viste? Me gustaría estar activo, hay evento que se viene en Miami o vamos a ver que es lo que sigue después, pero me gustaría estar activo este 2025.

-¿Cuáles son los rivales que más te interesan para el futuro?

–Me gusta la pelea con Gilbert Burns, con (Vicente) Luque, hay muchos peleadores muy interesantes en la 170 libras, me parece una categoría muy emocionante. Entonces vamos a ganar esta pelea primero de manera contundente y después ver lo que nos depara el futuro.

La posibilidad de llevar UFC a Argentina como lo hizo en 2018

-Yendo a la rama Argentina en sí, ¿cómo analizas el crecimiento y lo que se ha mantenido el deporte a lo largo de los años? ¿Ves posible la vuelta de UFC a Argentina?

-Bien, la verdad que contento con el crecimiento del deporte. Pensar que cuando empezábamos era utópico el poder ver tantos peleadores argentinos y se lograron muchas cosas, entonces me pone muy contento por las nuevas generaciones. Creo que se está haciendo un buen trabajo ahí por parte de todo el staff, es algo que siempre se viene conversando el hecho de poder volver a la Argentina. De hecho, nosotros teníamos una fecha programada y se tuvo que cancelar por la pandemia. La idea es poder llevar UFC de vuelta a la Argentina y creo que eso va a hacer. Por parte de todo este staff de chicos que está llegando ahora, han cambiado las cosas, tenemos muchos peleadores y hay un gran potencial, así que eso está muy bueno.

Santiago Ponzinibbio buscará tener un año lleno de actividad en UFC para verse las caras con los mejores del mundo. (GETTY IMAGES)

-¿Hay algún plan específico para concretar esa vuelta?

-Cuando se hizo UFC Argentina éramos dos y después se firmó otro sobre la hora. Hoy hay más peleadores, creo que es algo que se puede hacer y que siempre, por lo menos de mi parte, que tengo la oportunidad de hablar con los superiores en la compañía se está intentando realizar. Igual hay muchos procesos para que eso pase, no es tan simple, pero sin dudas se va a dar.

–Personalmente, ¿te llena de orgullo haber sido tan importante en el deporte para todo Latinoamérica?

-La verdad que a mí me pone contento poder haber ayudado con el crecimiento del deporte, porque era utópico pensar que un chico de Argentina podía llegar a la UFC. De Latinoamérica no había prácticamente, los que se promovían eran americanos con descendencia como Caín (Velasquez). Era muy difícil para un atleta argentino, entonces se armó un camino y la verdad que ha crecido muchísimo el deporte. Me pone muy contento haber contribuido con eso y seguir estando vigente. Ya son 12 años en la mejor compañía del mundo y ver a los chicos nuevos, estas nuevas generaciones llegando con hambre, soñando, como un Francisco Prado, como (Esteban) Ribovics, la verdad que me parece increíble.

-Volviendo al análisis de peleas, ¿el hecho de ser comentarista queda aparte o también lo implementas a la hora de estudiar a tus rivales?

-No, es lo mismo, es analizar peleas. Sin dudas uno está constantemente mirando, analizando y pasa a ver mucho más. Pero capaz uno no miraba tantos combates femeninos o de otras divisiones de peso y terminas estudiando todo. Ya son 10 años que estamos narrando las peleas, que es un trabajo que me encanta. Estar envuelto con el deporte desde otro ángulo lo disfruto muchísimo y te nutre para la parte de análisis.

El nuevo debate en UFC: ¿La lucha mató al boxeo?

-¿Qué opinas de la corriente que siente que la lucha domina UFC con peleadores de Daguestán y demás y que el boxeo está quedando relegado?

-No creo que el boxeo esté quedando detrás, creo que esos países de esa región tienen una cultura de los deportes de combate más desarrollados, como fue en su momento con Brasil. Lo que pasa, es que antes no estaba tan globalizado, entonces estos peleadores europeos no llegaban tanto. Hoy, el deporte se globalizó, es totalmente mundial, lo vemos con lo que está pasando con el Road to UFC, en Asia… Hoy vienen de todas partes del mundo y en esa región estos peleadores tienen una base de lucha muy buena, que es muy efectiva para las artes marciales mixtas, viniendo el sambo, de distintas modalidades. Ellos consiguen imponerse bien con ese juego y hacen una buena adaptación, pero… ¿Es más efectivo que el boxeo? ¿Que el striking? No, no sé si es más efectivo. Es un juego que sirve mucho y después depende de la característica de cada peleador. En las peleas hay un montón de cuestiones, pero sí que tienen una excelente escuela y que tienen años de desarrollo en el deporte. También, en la preparación física siempre fueron muy fuertes los deportistas de esa de esa región. Si vos hablas con un peleador que ha competido de manera olímpica en boxeo, lucha siempre esos peleadores han sido fuertes y han tenido una buena escuela. Entonces, creo que está en una cuestión de desarrollo. Este movimiento que se está generando en Latinoamérica va a empezar a ayudar a que se empiece a evolucionar. Nosotros estamos más atrasados en un montón de cuestiones.

Merab Dvalishvili dominó por completo a Sean O’Malley y se quedó con el cinturón del peso gallo en septiembre. (IMAGO)

-¿Es muy difícil convivir con el deseo del fanático que quiere ver siempre nocauts y espectáculo en vez de combates al ras de la lona?

–La gente, el fanático, en un punto es bastante ingrato, bastante injusto. Quiere ver sangre, quiere ver caos adentro del octágono y capaz que no le da el valor que tiene a lo que está haciendo el atleta, porque tal vez no entiende y va más por el lado del espectáculo. En ese aspecto, el fanático muchas veces es injusto, es ingrato. No está respetando el trabajo que hay por detrás, lo que es una preparación, lo que es una deshidratación, lo que es estar peleando con un atleta de la élite mundial, lo que se hace en un juego estratégico para poder ganar. Claro, las peleas como vos mencionaste, así caótica a veces se dan y cuando pasa está buenísimo, pero no se da siempre. O sea, cuando sucede está muy bien, es muy divertido. Fue una pelea impresionante (Daniel Zellhuber vs. Esteban Ribovics), a mí me tocó verla, narrarla de hecho en vivo, pero digo… No es que uno siempre va a salir a buscar el nocaut y hacer un show, eso es algo que se da por el estilo de tu oponente, por como se fuese desarrollando la pelea y buenísimo que pasó y que se den esos combates que son espectaculares también. Pero no podemos dejar de darle valor al control de derribo que tiene, por ejemplo, Merab (Dvalishvili), al acondicionamiento físico, con la calidad que entra a un derribo, con la cantidad que te controla, como suelta los derribos y como mete su striking, que buena transición que tiene, la fuerza isométrica a sus combinaciones, que intensidad tiene para pelear… No es fácil, la gente no tiene ni idea, pero derribar un hombre y controlarlo de esa manera no es fácil. Me pasó en la última pelea de Bo Nickal, donde hizo striking por tres asaltos. Vos estás hablando de un peleador que es lo mejor del mundo en wrestling, salió a pelear en striking, lo hizo con un tipo más grande físicamente (Paul Craig), fuerte, con guantes de cuatro onzas que es un guante chico, que los golpes duelen, que los pateos, todo, lastiman y luchó tres asaltos en una pelea en pie. Fue supermeritorio. Es como que (Alex) Pereira salga mañana y haga grappling por tres asaltos… Fue supermeritorio y la gente lo abucheaba y el flaco se dejó toda su escuela de lucha para medirse en una pelea en pie con un oponente peligroso, más grande, con más experiencia. Entonces en ese sentido yo digo que los fanáticos muchas veces son un poco ingratos, no tienen esa apreciación técnica y a mí me pareció espectacular lo que hizo. Sabemos que su nivel de lucha es extremadamente alto, entonces en esas cosas… Pero bueno, es un poco parte del show también. Yo lo entiendo como fanático, también disfruto cuando veo peleas como mencionaste o como cuando vemos Justin Gaethje con Max Holloway. Dicen: ‘los estilos hacen la peleas’… Es depende del estilo de tu oponente y la situación que se de.

–Volviendo a tu pelea contra Harris, ¿qué te hace pensar que lo vas a noquear? ¿Tu preparación y sus debilidades?

-Exactamente, las dos cosas. La preparación que se realizó para este combate y creo que por las aperturas que él me puede dar, pero también sé que es un peleador resistente y estoy preparado para pegarle durante 15 minutos y tal vez no caiga. La verdad que estoy muy confiado en construir el nocaut para esta pelea y muy bien acondicionado para hacerlo.

–Ambos son experimentados, vos tenés 38 años y él 37. ¿Importa eso a la hora de pelear?

-Creo que lo más importante es cuan saludable está el peleador. La edad, la madurez es buena en este deporte, pero lo importante es lo que lleva el peleador, si está muy golpeado, si está entero… Cada peleador es diferente. La verdad que parece un luchador durable, que está bastante entero y bueno… Lo vamos a terminar de descubrir este sábado, pero no pongo mucho enfoque en eso.

El argentino demuestra que no le pesa la edad y se siente más vigente que nunca. (GETTY IMAGES)

Su mirada sobre la carrera de Alexa Grasso

–Hablando un poco de México. ¿Cómo viste a Alexa Grasso en su última pelea con Valentina Shevchenko y cómo crees que se puede recuperar?

-Valentina peleó de una manera espectacular. Es muy técnica y demuestra, una vez más, porque es la mejor en ese peso. Creo que Alexa va a tener que trabajar, no le conviene, en mi opinión, volver enseguida por el título. Va a tener otras peleitas para foguearse un poquito más, hacer los ajustes necesarios y después volver, porque ha demostrado su corazón, ha demostrado que tiene con que, pero va a tener que hacer unos ajustes técnicos.

Alexa Grasso no pudo con Valentina Shevchenko y tendrá que volver por el título del mundo. (GETTY IMAGES)

-¿Qué mensaje le dejas a la gente para que te apoye en la pelea contra Harris?

-Mandarle un abrazo grande a toda la gente de Argentina, a toda la gente de Latinoamérica. Agradecerles el cariño en mi carrera, el apoyo y que una vez más estoy entrando al octágono a dejarlo todo y a representarlo de la mejor manera posible. Este sábado les voy a regalar una victoria a todos mis fanáticos.