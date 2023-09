La ex campeona mundial de la división de las 125 libras femenil en UFC, la kirguisa de nacionalidad peruana, Valentina Shevchenko, se quedó corta en su intento de recuperar el título; aunque no perdió, tampoco ganó; ya que su pelea contra la aún campeona mundial de la división de peso mosca femenil de UFC, la mexicana Alexa Grasso, terminó en un empate dividido en la pelea que fue el choque estelar de la cartelera Noche UFC, la cual se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada.

Shevchenko, quién en conocida como 'Bullet' y tiene 35 años de edad, se pronunció tras la pelea en rueda de prensa y manifestó sus sentimientos y cómo considera que se desarrollaron los acontecimientos.

"Es una especie de sentimientos encontrados. Por un lado, estoy orgullosa de mí misma, porque peleé desde el primer segundo hasta el final del combate. Peleé con todo mi corazón, con toda mi alma. Desde el otro lado, es como una frustración porque creo que gané tres asaltos".

"Dos asaltos quizás fueron para ella. Pero siento que el 10-8 en el quinto asalto, es completamente injusto... Creo que hice todo lo posible para asegurar la victoria. Desafortunadamente, creo que este evento es el Día de la Independencia de México, por eso afectó la decisión del juez de dar 10-8 en el quinto asalto. Desde mi experiencia, es 10-8 cuando un peleador completamente no puede hacer nada. Es como correr alrededor, es como si buscara escapar del octágono"

"Pero en el quinto asalto, que era como cuatro minutos o cuántos minutos de pie. Ella no conectó un solo golpe. ¿Ella sólo podía tomar la posición de la espalda en lo que era? ¿El último minuto o minuto y medio? No recuerdo ahora. Pero incluso allí, eso no fue daño. No fue demasiado daño para (merecer) este 10-8. Por eso he dicho que tengo un doble sentimiento. Por un lado, estoy orgullosa de mí misma. Por otro lado, estoy frustrada por la decisión de los jueces".

También habló sobre su probable futuro inmediato.

"En primer lugar, no quiero precipitarme. No quiero decir algo que mañana me haga cambiar de opinión. En primer lugar, quiero ver cuánto tiempo se va a curar porque esto es lo más importante. Cuando vuelva a pelear, quiero hacerlo lo mejor posible. No quiero rendir al 50%. Quiero rendir al 100%. Por eso ahora mismo no sé qué va a ser lo próximo ni quién va a ser la siguiente. Pero aquí estoy"

"Con esta actuación he demostrado que tengo mucho más por delante. Sin parar, sin menos fuerza, sin menos motivación, como que no importa la edad que tenga, me siento genial. Es algo así como que no importa la edad que tengo, me siento muy bien. Estoy feliz de que las artes marciales es mi estilo de vida. Estoy feliz de que las artes marciales es la forma en que estoy viviendo mi vida. Voy a hacerlo antes de perder esta motivación. Con suerte, voy a sentir eso durante mucho tiempo".