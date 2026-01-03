El duro momento de Ilia Topuria: de campeón y estrella a denunciado y retirado de UFC

Todo parecía destinado a convertirse en una historia única, de esas que el deporte entrega cada décadas, que son capaces de marcar épocas, pero algo se rompió y las cosas dejaron de brillar al punto de apagarse dejando abierta la puerta a que jamás se vuelvan a iluminar. Así de duro es el presente que atraviesa Ilia Topuria, quien pasó de ser la cara de UFC a verse involucrado en problemas judiciales que lo dejaron en un retiro por tiempo indefinido.

En junio de 2025, Topuria hizo historia al proclamarse como campeón del peso ligero tras noquear a Charles Oliveira de manera brutal. El hecho de haber conseguido un segundo cinturón dejando en el camino a una verdadera leyenda le permitió generar un impacto similar al que tuvo Conor McGregor en su momento, ganándose el respeto del mundo de forma unánime, además de ser convocante al punto de acercar a las artes marciales mixtas a aquellos que no son fieles seguidores de la acción dentro del octágono.

Desafortunadamente, el Matador se encuentra envuelto en una disputa judicial hace tiempo con su expareja Giorgina Uzcategui en la que existen versiones encontradas y acusaciones de un lado al otro. En los últimos días volvió a estallar el caso que llevó a Topuria a renunciar a su cinturón de manera provisoria para centrarse en los aspectos personales, ya que el hispano-georgiano fue denunciado por violencia doméstica.

“En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad”, una precisión clave que sitúa el foco del conflicto en el ámbito judicial y familiar. Los letrados de Giorgina Uzcategui insisten en que se trata de un proceso “estrictamente privado y familiar”, fue todo lo que se dijo desde el entorno de la empresaria venezolana.

Por su parte, Topuria se expresó en primera persona y, tras dejar en claro que se siente extorsionado en una situación en la que buscan conseguir su dinero, en las últimas horas volvió a emitir un contundente mensaje en el que reafirmó su inocencia sobre cualquier acusación, las cuales califica de infundadas.

Ilia Topuria decidió interrumpir su carrera de manera indefinida. (GETTY IMAGES)

Comunicado completo de Ilia Topuria

“Ayer, un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género. Ese titular tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto, ya que nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera. La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a un juzgado por un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones.

Asumo el peaje de la exposición pública, pero eso no justifica que se permita difundir información falsa sin contrastar, que no se citen a los hechos, ni se divulgue información que involucra a un menor de edad a la que se debe proteger. La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociaciones frustradas. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la justicia.

Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas. Sé que la verdad prevalecerá y que pronto podré recuperar una de las dos cosas más importantes de mi vida junto a mi hijo Hugo: mi hija Giorgina”.

En relación al aspecto deportivo no hay ningún tipo de novedad sobre cuándo puede llegar a regresar Topuria a la acción y esto se relaciona directamente con la inexactitud de tiempos que existen en los procesos judiciales. La prioridad del luchador está en defender su inocencia y reordenar su vida antes de darle paso al deporte. ¿Habrá más de Ilia o este episodio terminará con su carrera?

En síntesis