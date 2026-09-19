Sigue la pelea de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja HOY EN VIVO en UFC 331: cartelera, resultados y cómo ver por TV

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Alexandre Pantoja en escena.

No te pierdas ningún detalle de una de las veladas más esperadas del año en las artes marciales mixtas.

Redactor en Futbol Sites dedicado a la cobertura del boxeo y todo su entorno. Lleva más de dos años siguiendo peleas, eventos y competiciones, con una mirada enfocada tanto en la noticia como en el análisis del contexto.