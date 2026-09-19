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UFC

Sigue la pelea de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja HOY EN VIVO en UFC 331: cartelera, resultados y cómo ver por TV

No te pierdas ningún detalle de una de las veladas más esperadas del año en las artes marciales mixtas.

Bienvenidos a la velada de UFC 330

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Alexandre Pantoja en escena.

Alexandre Pantoja y Joshua Van estelarizan UFC 331.
© GETTY IMAGESAlexandre Pantoja y Joshua Van estelarizan UFC 331.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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