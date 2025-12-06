UFC
Sigue la pelea de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan en UFC 323 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
El georgiano expondrá su corona del peso gallo en la pelea más importante del fin de semana.
Sean bienvenidos a la velada de UFC 323
Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.
