Solo para ricos: el valor de los boletos para ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway en UFC

La venta de localidades para el regreso de Conor McGregor al octágono ante Max Holloway avanza a un ritmo frenético que amenaza con romper récords de recaudación. A pocas horas de la jornada, la alta demanda de boletos de UFC 329 generó una respuesta masiva por parte de los aficionados, quienes buscan asegurar su lugar a cualquier costo.

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Los reportes oficiales de las plataformas de venta indican que los boletos estarán agotados en su totalidad para el inicio de la cartelera principal. El T-Mobile Arena registrará un lleno absoluto en sus gradas para recibir al público internacional que viaja a Nevada.

Los tickets para ver Conor McGregor vs. Max Holloway

Los precios varían según la ubicación y el nivel de cercanía con la jaula de combate. El boleto más económico disponible en los sectores superiores se vende a partir de los 684 dólares. Por otro lado, los sectores exclusivos de suites y las primeras filas del nivel inferior incrementan sus costos de forma considerable, alcanzando cifras de hasta 5.836 dólares.

Los valores de las entradas para la pelea de McGregor vs. Holloway. (CAPTURA DE PANTALLA)

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El mapa de distribución del recinto de Las Vegas muestra que las secciones del nivel 200 oscilan entre los 763 y los 846 dólares por asiento. Las ubicaciones intermedias en el nivel 100 se sitúan por encima de los 1.400 dólares, mientras que los lugares ubicados en la zona de piso que rodean la estructura del octágono superan el rango de los 3.600 dólares debido a su visibilidad privilegiada.

La promotora ratificó el horario de apertura de puertas del estadio para las primeras horas de la tarde, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos principales. Los fanáticos que no cuenten con entradas físicas para el evento en vivo deberán sintonizar la transmisión digital obligatoria, la cual iniciará a las 14:00 horas del Centro de México a través de Paramount+.

En síntesis

Conor McGregor enfrentará a Max Holloway en el evento UFC 329 en Las Vegas.

enfrentará a Max Holloway en el evento UFC 329 en Las Vegas. El T-Mobile Arena registrará un lleno absoluto con boletos totalmente agotados el sábado.

registrará un lleno absoluto con boletos totalmente agotados el sábado. Los precios de las entradas oscilan entre 684 dólares y los 5,836 dólares americanos.