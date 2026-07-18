Así quedó el ranking del peso mediano de UFC tras la victoria de Dricus du Plessis sobre Kamaru Usman

Este sábado 18 de julio fue vital para definir cosas importantes en UFC. En Oklahoma, la compañía recibió novedades importantes para definir su futuro tras lo que fue la pelea que protagonizaron Dricus du Plessis y Kamaru Usman, con el prestigio personal en el peso mediano en juego y una victoria esperada del sudafricano en la decisión unánime.

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En el duelo más importante del día, du Plessis se midió con Usman. Antes del primer campanazo, Dricus aparecía como el segundo mejor ubicado del ranking del peso mediano, mientras que su rival se encontraba sin clasificación en las 185 libras. Finalmente, el sudafricano consiguió la victoria y movilizó. por completo el futuro de la división.

De esta manera, aparece un nuevo aspirante al cinturón más deseado por los luchadores. Sean Strickland dejó en el camino a Khamzat Chimaev en mayo y se proclamó como monarca, lo que permitió abrir el juego para el resto de protagonistas que se ilusionan con llegar a lo más alto de una categoría que no logra consolidad un rey imbatible.

Ranking completo del peso mediano de la UFC:

Sean Strickland (campeón)

1. Khamzat Chimaev

2. Dricus du Plessis

3. Nassourdine Imavov

4. Brendan Allen

5. Caio Borralho

6. Anthony Hernández

7. Joe Pyfer

8. Reinier De Ridder

9. Israel Adesanya

10. Christian Leroy Duncan

11. Jared Cannonier

12. Gregory Rodrigues

13. Ikram Aliskerov

14. Bo Nickal

15. Roman Dolidze

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En síntesis