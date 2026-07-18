Quién pelea HOY sábado 18 de julio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El show no se detiene. A pesar de la enorme frustración que terminó dejando el regreso de Conor McGregor con una pelea que duró poco más de un minuto, este sábado 18 de julio continúa la acción de UFC con una pelea de primer nivel que promete paralizar al mundo de las artes marciales mixtas.

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Los protagonistas más importantes del día serán Kamaru Usman y Dricus Du Plessis. El sudafricano, ubicado en el puesto puesto 2 del ranking del peso mediano, se enfrenta al nigeriano en una contienda que pone en juego el futuro la división de las 185 libras. Ambos saben que una victoria los deja a las puertas de una oportunidad titular, por lo que el show en Oklahoma está asegurado.

La última presentación de du Plessis se remonta a agosto del año pasado, fecha en la que perdió ante Khamzat Chimaev en la decisión unánime una contienda que lo dejó sin título en los medianos. Por su parte, Usman regresará a las 185 libras tras su única presentación en 2023 (también perdió con Chimaev), mientras que su contienda más reciente data de diciembre de 2025, mes en el que venció a Joaquin Buckley por el veredicto final de los jueces en el peso wélter.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 15:00hs del Centro de México, las 16:00hs en Bogotá y las 18:00hs de Buenos Aires.

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Las peleas más destacadas del sábado 18 de julio en UFC:

Anna Melisano vs. Dione Barbosa | Peso mosca femenino

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ RJ Harris vs. Alvin Hines | Peso pesado

– Horario: a continuación de Anna Melisano vs. Dione Barbosa

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Anna Melisano vs. Dione Barbosa – Transmisión: Paramount+ Alden Coria vs. Stewart Nicoll | Peso mosca

– Horario: a continuación de RJ Harris vs. Alvin Hines

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca – Horario: a continuación de RJ Harris vs. Alvin Hines – Transmisión: Paramount+ Ezra Elliot vs. Damien Anderson | Peso pluma

– Horario: a continuación de Alden Coria vs. Stewart Nicoll

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Alden Coria vs. Stewart Nicoll – Transmisión: Paramount+ Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Ezra Elliot vs. Damien Anderson

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Ezra Elliot vs. Damien Anderson – Transmisión: Paramount+ Jean-Paul Lebosnoyani vs. Seokhyeon Ko | Peso wélter

– Horario: a continuación de Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Levi Rodrigues Jr. vs. Felipe Franco – Transmisión: Paramount+ Austin Bashi vs. José Miguel Delgado | Peso pluma

– Horario: a continuación de Jean-Paul Lebosnoyani vs. Seokhyeon Ko

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Jean-Paul Lebosnoyani vs. Seokhyeon Ko – Transmisión: Paramount+ Tommy McMillen vs. Alberto Montes | Peso pluma

– Horario: a continuación de Austin Bashi vs. José Miguel Delgado

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Austin Bashi vs. José Miguel Delgado – Transmisión: Paramount+ Tabatha Ricci vs. Fatima Kline | Peso femenino

– Horario: a continuación de Tommy McMillen vs. Alberto Montes

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: a continuación de Tommy McMillen vs. Alberto Montes – Transmisión: Paramount+ Chase Hooper vs. Mitch Ramirez | Peso ligero

– Horario: a continuación de Tabatha Ricci vs. Fatima Kline

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Tabatha Ricci vs. Fatima Kline – Transmisión: Paramount+ Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan | Peso medio

– Horario: a continuación de Chase Hooper vs. Mitch Ramirez

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Chase Hooper vs. Mitch Ramirez – Transmisión: Paramount+ Dricus Du Plessis vs. Kamaru Usman | Peso medio

– Horario: a continuación de Jared Cannonier vs. Christian Leroy Duncan

– Transmisión: Paramount+

En síntesis