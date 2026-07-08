¿Se cancela la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway? La verdad detrás de los rumores sobre UFC 329

Las redes sociales comenzaron a instalar la posibilidad de que el irlandés fuera a cancelar una nueva presentación, pero la información fue rápidamente desmentida.

El regreso de Conor McGregor a UFC genera una enorme expectativa en todo el mundo. El irlandés no pelea desde julio de 2021, lo que incrementa el interés por volver a verlo dentro de la jaula. Sin embargo, en las últimas horas surgieron diversas dudas que instalaron la incertidumbre sobre la realización del combate ante Max Holloway.

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Los rumores cobraron fuerza debido a una supuesta inactividad mediática de Conor y la cancelación de su fiesta posterior al evento en Las Vegas. Esta situación provocó que los fanáticos especularan con una nueva postergación en su retorno al octágono para el choque frente a Holloway.

Conor McGregor no cancela su pelea ante Max Holloway

En ese sentido, la organización de UFC intervino de forma inmediata para aclarar el panorama. La empresa difundió contenido audiovisual donde se observa a The Notorious firmando de pósteres oficiales y entrenando normalmente. Estas pruebas desactivaron las versiones de una cancelación y confirmaron su presencia para este sábado 11 de julio.

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La contienda se desarrollará en la categoría de peso wélter y representa uno de los atractivos principales de la jornada internacional. El itinerario oficial de la promotora sigue su curso sin modificaciones de último momento, por lo que ambos luchadores cumplieron con los compromisos logísticos previos al gran evento.

El evento mantendrá su exclusividad de transmisión a través de la plataforma Paramount+ para todo el mundo. Los combates preliminares iniciarán a las 14:00 horas del Centro de México, momento en el cual comenzará la actividad formal de una cartelera que ratificó todas sus peleas programadas.

En síntesis

Conor McGregor confirmó su regreso al octágono este sábado 11 de julio en UFC 329.

confirmó su regreso al octágono este en UFC 329. El peleador irlandés se enfrentará a Max Holloway en la categoría de peso ligero .

en la categoría de . La transmisión del evento iniciará a las 14:00 horas en exclusiva por Paramount+.