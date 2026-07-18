UFC: Dricus du Plessis no perdonó a Kamaru Usman y derrotó a la leyenda por decisión unánime

En el duelo de africanos, el sudafricano se terminó imponiendo ante el nigeriano en la vía de los jueces.

Este sábado 18 de julio, la atención del mundo se siente paralizada por lo que sucederá en unas horas con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pero eso poco le importó a UFC que organizó una pelea de primer nivel. Dricus du Plessis se enfrentó a Kamaru Usman en el peso mediano y lo derrotó con suma contundencia de principio a fin.

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Aunque en la previa existía incertidumbre por lo que podía llegar a suceder sobre el octágono, la realidad es el que misterio se resolvió en cuestión de segundos. Du Plessis encontró la distancia perfecta para no permitirle a Kamaru acercarse y generar derribos dominantes. En base a eso, el sudafricano trabajó de manera perfecta con combinaciones cortas, pero letales que le permitieron tener el dominio del combate en todo momento.

Si bien Usman intentó acortar espacios y estar cerca de su oponente, la realidad es que lo logró en momentos muy aislados, quedándose casi sin oportunidades de imponer su juego. Finalmente, se completaron los cinco asaltos pautados y los jueces decretaron ganador a Du Plessis por la vía de la decisión unánime con dos tarjetas de 49-46 y una de 50-45, confirmando lo que el mundo había visto dentro de la jaula.

¡Los mejores momentos del segundo round! ¡Qué intensidad entre Du Plessis y Usman! 🥊🔥#UFCOKC | Sáb. 18 de Julio | En vivo por Paramount+ pic.twitter.com/G6HRSMBKz1 — UFC Español (@UFCEspanol) July 19, 2026

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De esta manera, du Plessis consolidó su estatus de figura de primer nivel en las 185 libras. Ahora, el peso mediano parece tener un viejo conocido listo para retar el título de Sean Strickland. Aún se desconoce el futuro del monarca, respecto a si le dará una revancha a Khamzat Chimaev o si está en condiciones de aceptar el desafío de Dricus.

En síntesis