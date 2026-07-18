¿A qué hora es la pelea de Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman HOY en UFC Fight Night?

Repasa el momento en el que se espera que el sudafricano y el nigeriano hagan su aparición en escena.

Este sábado 18 de julio, la acción de UFC promete cumplir con las enormes expectativas trazadas. La decepción del regreso fallido de Conor McGregor busca quedar en el olvido rápidamente con una contienda de primer nivel entre Dricus du Plessis y Kamaru Usman por el futuro del peso mediano.

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Dricus regresará a la acción tras su última derrota en agosto del año pasado en la que perdió su cinturón ante Khamzat Chivamev y lo hará ante un rival de primer nivel, decidido a demostrar que sigue siendo uno de los peleadores más completos y peligrosos de la compañía. Aunque el favoritismo por du Plessis en un tanto más alto, lo cierto que Usman quiere dar un verdadero golpe en la mesa, por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Dricus du Plessis vs. Kamaru Usman

En Oklahoma, se imagina que el duelo entre du Plessis y Usman puede llegar recién para las 22:00hs del Centro de México, 23:00hs de Bogotá y 01:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente.

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En síntesis